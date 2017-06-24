صعاليك ... وليسوا أمراء

Samedi 24 Juin 2017





Publié le:2017-06-24 10:45:27

أصبت بالدهشة عندما اطلعت على قائمة الشروط لرفع الحصار علي قطر وذلك لأسباب ثلاثة: الاول في الحقيقة ذَا مرجعية فلسفية كأنطيه اذ يقر هذا الأخير بان الثروة لا يمكن ان تكون سببا لبلوغ السعادة اذ ان الثروة قد تدفع الفرد ألي ممارسات غير منطقية أو عقلية وقد تبلغ احيانا ان تكون لا اخلاقية ولاإنسانية وعوض ان تكون الثروة مصدر للسعادة تصبح مصدر للألم للفشل والخيبة وهو ما يحصل فعلا الان في الدول التي تقاطع قطر.اما السبب الثاني فذا مرجعية قانونية سيادية تمثل جملة المطالَب جهلا تاما بالقانون الدولي بل جهل حتي بالمفهوم البسيط للدولة فالدولة كتشكل سياسي حديث من شروط قيامها ثلاثة عناصر الرقعة الترابية والشعب والسيادة ويمثل العنصر الأخير العمود الفقري لأي دولة بمعني ان الدولة لها شرعية قانونية لممارسة سيادتها علي مجالها البري والبحري والجوي وايضاً الشرعية في اختيار النظام السياسي الذي يحدد علاقتها بمواطنيها والدول الأخرى وفِي غياب احد هذ ه العناصر الثلاثة لا يمكن الاعتراف بها دوليا و قطر دولة عضو في منظمة الامم المتحدة اي ان لها كل الشرعية في ممارسة كل سيادتها بدون الرجوع الي أي مرجعية كانت.أما السبب الثالث فهو انثروبولوجي سياسي وهو في الحقيقة مضحك ومبكي في الان نفسه هو مضحك لان الإمارات والسعودية أثبتتا انهما خارج التاريخ فرغم أن الظاهر يوحي بالتحضر والمدنية إلا أن العمق الفكري ظل قبلي بامتياز فقد تصرفوا مع قطر علي أساس إنهما قبيلة بأتم معني الكلمة وان قطر تصرفت كالصعلوك الذي تحدي نواميس القبيلة ولذلك تم الاجماع بعد مشورة شيخ القبيلة (ترمب) على نفيه خارج القبيلة والصورة تعودنا بنا الي الشنفرة وغيره من الصعاليك فالفكر لم يتحرر بعد من منطق الصعلكة والعرف.اما الجانب السياسي المبكي وهو الحجرة العثرة في كل هذه المهزلة هو شبكة الجزيرة إذ ان النووي القطري هو الجزيرة فحكام الخليج منذ سنوات عين علي النووي الإيراني والأخرى علي النووي القطري وان تَرَكُوا المهمة الأولي الي أمريكا وفرنسا وإسرائيل أساسا فنووي قطر فاجأهم قبل الإيراني بانفجار الثورات العربية الذي بفضل حنكة الجزيرة وحرفيتها حرك المياه الراكدة منذ سنوات الاستقلال فتعرت عورات كل النظام العربي الرسمي وكان برنامج الاتجاه المعاكس في السنوات الأولي للجزيرة ليس فحسب فرصة للشباب المقهور ليجد صوتا يعبر عن آماله وطموحاته بل كان بمثابة الملجأ من قنوات النظام العربي التي تجعل من حكامه ملائكة الرحمة وبدأ يتساوق مع تطور الجزيرة ويتشكل نوع من الوعي الثوري من اليمن الي المغرب عند الشباب الرافض لنظام الوصاية وبلغ هذا الوعي إطلاقتيه مع الثورة التونسية وبظهور الربيع العربي أصبحت بلدان هذه الثورات العربية بمثابة أرض المعركة وانحاز ''صعاليك'' الإمارات الي الأنظمة وقطر الي الشعوب وانطلاقا من هذه المعطيات سيبدأ المال الفاسد في ذبح هذه الثورات وتقليمها وفق لمعطيات كل دولة فالوقوف الي جانب قطر ليس اصطفاف أعمي او ميل عاطفي أو عمل مد فوع الأجر بل هو وعي مبني على معطيات وحقائق وممارسات.فما يحدث الْيَوْمَ مع قطر هو الحكم القديم/الجديد أن المواطن العربي لا يزال قاصرا ليختار من يحكمه وانه دون سن الرشد ليكون اهلًا للحرية وتقرير مصيره لذلك لابد ان يوجد من يفكر له انها العودة الي نظام الوصاية الابوي مهما كان هذا الأب سفاحا دكتاتورا أو جاهلا أو أعمي البصر والبصيرة كأنه حتم علي العقل العربي ان يظل والي الأبد يتخبط في مستوي الوعي الحسي ولكن هيهات فلن نتنازل عن حريتنا ولن نقبل من جديد أغلال الاستبداد.