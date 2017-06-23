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البيت الأبيض: أزمة قطر ودول الخليج ''قضية عائلية''

Vendredi 23 Juin 2017
وكالات - وصفت الولايات المتحدة الأزمة بين قطر ودول الخليج العربية الأخرى بأنها "قضية عائلية".
جاء هذا الكلام على لسان المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، في حديث غير مسجل مع الصحفيين في واشنطن.

وتتعرض قطر لحصار صارم من السعودية وحلفائها، الذين أرسلوا للدوحة قائمة بالشروط التي ينبغي عليها تنفيذها مقابل رفع الحصار.
ومن بين هذه الشروط أن تغلق قطر شبكة الجزيرة الإعلامية، وتقلص علاقاتها بإيران.
وتربط جميع الدول المعنية بالحصار علاقات جيدة بالولايات المتحدة، ولكن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تليرسون، لم يصدر أي تعليق رسمي عل الشروط التي بلغتها دول الحصار إلى قطر من أجل تنفيذها.


وقال سبايسر: "نعتقد أن هذه قضية عائلية، وعلى الدول المعنية حل الأزمة بينها. إذا أرادوا منا تسهيل المحادثات بينهم سنفعل، وإلا فإنهم سيحلون الأزمة لوحدهم".
وتتهم السعودية وثلاث دول حليفة هي البحرين والإمارات ومصر، قطر بتمويل الإرهاب، وزعزعة استقرار المنطقة، وتنفي الدوحة هذه التهم.

Publié le:2017-06-23 23:18:30

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1 de 1 commentaires pour l'article 144496

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 23 Juin 2017 à 23h 42m |           
إنهم سيحلون الأزمة لوحدهم". -كلام خطير يشرع الباب لعودة قانون الغاب بدل الاحتكام للقوانين الدولية *



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