الجزيرة تستنكر مطالبة دول الحصار بإغلاقها: محاولة لإسكات الإعلام الحر

وفي بيان لها، أشارت الجزيرة إلى "أنها سبق أن تعرضت خلال العقدين الماضيين لضغوط وتعديات كثيرة، وقُتل صحافيوها، وعذبوا وسجنوا، وجرت محاولات عدة لحجب مواقعها وتقاريرها".
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وطالبت شبكة الجزيرة حكومات الدول الديمقراطية والهيئات الدولية "المدافعة عن حرية الرأي وحقوق الإنسان، والمؤسسات الحقوقية الدولية والمؤسسات الإعلامية الحرة في كافة دول العالم بالتنديد بهذه المطالب الخطيرة"، مشيرةً إلى أنها ستحافظ على مهمتها في ممارسة الصحافة المهنية بغض النظر عن الضغوط الممارسة عليها من دول المنطقة، دون تغيير سياستها التحريرية المستقلة".
Publié le:2017-06-23 21:03:18
Par:sarih (Tunisia ) Par Mobile
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