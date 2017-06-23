رفع التجميد عن خمسة اعضاء من الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة

Vendredi 23 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-23 13:07:27

- قرر المكتب الجامعي لكرة القدم خلال اجتماعه امس الخميس بمقر الجامعة رفع التجميد عن خمسة أعضاء من الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة وهم هشام المناعي ومعز بوراوي ومعز المستيري وبلحسن بالسمرة ومهذب الشواشي.وافاد المكتب الجامعي انه سينظر في ملف العضو السادس عادل الدعداع خلال اجتماعه القادم.وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قررت في ماي الماضي تجميد عضوية 6 أعضاء من مكتب الرابطة الوطنية بسبب تخلفهم عن الاجتماع الذي كان مخصصا للنظر في احداث الشغب التي رافقت لقاء الدربي بين الترجي الرياضي والنادي الافريقي (2-صفر) لحساب الجولة الثانية من منافسات مجموعة التتويج ضمن بطولة الرابطة الاولى واسفرت عن إصابة أكثر من 15 ضبّاط وأعوان أمن بإصابات متفاوتة الخطورة.ر/إص