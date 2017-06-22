في الفساد الاعلامي

Jeudi 22 Juin 2017





Publié le:2017-06-22 20:53:18

يعلم المتابعون ان بعض الاعلاميين الذين يتصدرون المشهد اليوم قد خضعوا الى دورات تكوينية سريعة بعد الثورة في فرنسا و المانيا لدى اجهزة مشبوهة حتى ينتقلوا من محاورة الفنانين و الرياضيين الى محاورة السياسيين و الحقوقيين، و في كيفية توجيه الراي العام في تلك الفترة كانت النخب السياسية تتصارع حول المناصب و تطبيق الشريعة و العلمانية و اللائكية ، و كنت نبهت في مقال بجريدة الموقف ( فيفري 2011 ، الاعلام التونسي : من الاشادة الى التبييض) بضرورة تصعيد وجوه اعلامية مناضلة مساندة لاهداف الثورة و التصدي لاختراق المال الاجنبي الذي افسد الساحة الاعلامية و ساهم في اثارة قضايا هامشية لتقسيم المجتمع و تهميش القضايا الرئيسية ،، بعد انتخابات 2011 احتمى بعض ''القوادة'' بالنقابات و قامت المعارضة بحمايتهم و توظيفهم لضرب الترويكا الحاكمة قبل ان ينقلب السحر على الساحر بعد انتخابات 2014 فتعود وجوه التطبيل و كتابة التقارير الى الواجهة و تقلب الطاولة على الجميع ،، فساد المشهد الاعلامي اليوم سببه تقاعس سياسيو ما بعد 14 جانفي دون استثناء فلا ننسى ان النهضة نفسها حاولت استمالة بعضهم لما كانت في الحكم و لم تكن جادة في اصلاح القطاع ،،لا شك ان تميبع المشهد الاعلامي اليوم و تسويق وجوه " كخبراء " لا خبرة لهم بل تم تفقيسهم في الغرف السوداء للترويج لاجندات سياسية مفضوحة ، و يعلم المتابعون للشان الوطني ان طواف هؤلاء الخبراء المخبرين بين المنابر هدفه دمغ الناس بفكرة او موقف واحد ثم ينالون اجورهم عن تلك الخدمة خاصة مع دخول فصل الصيف ، و الغريب هو غياب بعض الوجوه عن الانظار بعد نهاية مهامهم و انكشاف دورهم القذر ممن صدعوا رؤوسنا زمن الترويكا عن الشفافية المالية .هل تجرؤ مصالح الدولة على طرح سؤال : من اين لك هذا على الكثير من الاعلاميين ؟ سؤال في غاية الخطورة لقطاع يشكل اليوم سلطة رابعة حقيقية بفضل الحرية التي يتمتع بها بعد الثورة و تعدد وسائل الاعلام العامة و الخاصة ؟ لا يعني ذلك ان نضع كل الاعلاميين في نفس السلة ، بل المحزن ان غالبية ابناء مهنة المتاعب يعيشون الفقر و وضعيات تشغيل هشة اقرب الى العبودية ، لكن المقصود هم فئة قليلة تشهد ثراء فاحشا و سريعا و تتمتع بامتيازات ضخمة و تلعب دور كلاب الحراسة صحبة رهط من الكرونيكورات الذين يتم اختيارهم بدقة . هذه الفئة نحولت من ركوب التاكسي و السيارات الشعبية الى السيارات رباعية الدفع ، و من كراء الشقق الى امتلاك الفيلات الغخمة في وقت قياسي ، و من شرب الجعة المدعومة في دار الصحفي الى شرب الفودكا في اغلى الفنادق السياحية اضافة الى السفرات الماكوكية بين باريس و دبي و برلين و القاهرة .طبعا تبدو الابواق المأجورة معلومة لدى الجميع و كشف بعضها حتى مالك احد القنوات المعروفة لما اراد القيام بحملة تشويه اعلامية ضد منظمة "انا يقظ" .لا يمكن ان تتقدم تونس و تستقر دون تطهير قطاع الاعلام من المتطفلين و المرتزقة الذين ساهموا في تلويث المشهد و اربكوا المواطن بقصف يستهدف وعيه و ثوابته ، خاصة اننا امام وعي مواطني بسيط تنطلي عليه خزعبلاتهم ، فهؤلاء لا تهمهم مصلحة تونس بقدر اهتمامهم بمصالحهم الفئوية و الشخصية و لا بعترفون باخلاق و لا قيم او ضمير مهني وهم مستعدون لفعل كل شيء من اجل تحقيق مصالحهم الفئوية و الشخصية ، بل شاهدناهم يزرعون الفتنة و يعملون على تقسيم المجتمع ، كانوا يخدمون بن علي بثمن بخس ، و اليوم يرذلون الثورة رغم انتفاخ جيوبهم و ارصدتهم بفضلها .كل الحكومات عجزت عن حلحلة هذا الملف ، و رغم سقوط بعض المتمعشين لكن الابادي الطويلة و النافذة لازالت طليقة و تعبث كما تريد ، اما الهايكا فقد انتهى دورها و افتضح امرها منذ انتخابات 2014 لما صمتت صمت القبور على المهازل التي شهدتها بعض القنوات و الاذاعات .لا وجود لاعلام محايد لكننا نريد اعلاما مهنيا ،، و نقابة الصحفيين قادرة على المساهمة في الاصلاح ،،كاتب و محلل سياسي