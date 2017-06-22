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Tribune

في الفساد الاعلامي

Jeudi 22 Juin 2017
بقلم الاستاذ بولبابه سالم

يعلم المتابعون ان بعض الاعلاميين الذين يتصدرون المشهد اليوم قد خضعوا الى دورات تكوينية سريعة بعد الثورة في فرنسا و المانيا لدى اجهزة مشبوهة حتى ينتقلوا من محاورة الفنانين و الرياضيين الى محاورة السياسيين و الحقوقيين، و في كيفية توجيه الراي العام في تلك الفترة كانت النخب السياسية تتصارع حول المناصب و تطبيق الشريعة و العلمانية و اللائكية ، و كنت نبهت في مقال بجريدة الموقف ( فيفري 2011 ، الاعلام التونسي : من الاشادة الى التبييض) بضرورة تصعيد وجوه اعلامية مناضلة مساندة لاهداف الثورة و التصدي لاختراق المال الاجنبي الذي افسد الساحة الاعلامية و ساهم في اثارة قضايا هامشية لتقسيم المجتمع و تهميش القضايا الرئيسية ،، بعد انتخابات 2011 احتمى بعض ''القوادة'' بالنقابات و قامت المعارضة بحمايتهم و توظيفهم لضرب الترويكا الحاكمة قبل ان ينقلب السحر على الساحر بعد انتخابات 2014 فتعود وجوه التطبيل و كتابة التقارير الى الواجهة و تقلب الطاولة على الجميع ،، فساد المشهد الاعلامي اليوم سببه تقاعس سياسيو ما بعد 14 جانفي دون استثناء فلا ننسى ان النهضة نفسها حاولت استمالة بعضهم لما كانت في الحكم و لم تكن جادة في اصلاح القطاع ،،

لا شك ان تميبع المشهد الاعلامي اليوم و تسويق وجوه " كخبراء " لا خبرة لهم بل تم تفقيسهم في الغرف السوداء للترويج لاجندات سياسية مفضوحة ، و يعلم المتابعون للشان الوطني ان طواف هؤلاء الخبراء المخبرين بين المنابر هدفه دمغ الناس بفكرة او موقف واحد ثم ينالون اجورهم عن تلك الخدمة خاصة مع دخول فصل الصيف ، و الغريب هو غياب بعض الوجوه عن الانظار بعد نهاية مهامهم و انكشاف دورهم القذر ممن صدعوا رؤوسنا زمن الترويكا عن الشفافية المالية .

هل تجرؤ مصالح الدولة على طرح سؤال : من اين لك هذا على الكثير من الاعلاميين ؟ سؤال في غاية الخطورة لقطاع يشكل اليوم سلطة رابعة حقيقية بفضل الحرية التي يتمتع بها بعد الثورة و تعدد وسائل الاعلام العامة و الخاصة ؟ لا يعني ذلك ان نضع كل الاعلاميين في نفس السلة ، بل المحزن ان غالبية ابناء مهنة المتاعب يعيشون الفقر و وضعيات تشغيل هشة اقرب الى العبودية ، لكن المقصود هم فئة قليلة تشهد ثراء فاحشا و سريعا و تتمتع بامتيازات ضخمة و تلعب دور كلاب الحراسة صحبة رهط من الكرونيكورات الذين يتم اختيارهم بدقة . هذه الفئة نحولت من ركوب التاكسي و السيارات الشعبية الى السيارات رباعية الدفع ، و من كراء الشقق الى امتلاك الفيلات الغخمة في وقت قياسي ، و من شرب الجعة المدعومة في دار الصحفي الى شرب الفودكا في اغلى الفنادق السياحية اضافة الى السفرات الماكوكية بين باريس و دبي و برلين و القاهرة .

طبعا تبدو الابواق المأجورة معلومة لدى الجميع و كشف بعضها حتى مالك احد القنوات المعروفة لما اراد القيام بحملة تشويه اعلامية ضد منظمة "انا يقظ" .

لا يمكن ان تتقدم تونس و تستقر دون تطهير قطاع الاعلام من المتطفلين و المرتزقة الذين ساهموا في تلويث المشهد و اربكوا المواطن بقصف يستهدف وعيه و ثوابته ، خاصة اننا امام وعي مواطني بسيط تنطلي عليه خزعبلاتهم ، فهؤلاء لا تهمهم مصلحة تونس بقدر اهتمامهم بمصالحهم الفئوية و الشخصية و لا بعترفون باخلاق و لا قيم او ضمير مهني وهم مستعدون لفعل كل شيء من اجل تحقيق مصالحهم الفئوية و الشخصية ، بل شاهدناهم يزرعون الفتنة و يعملون على تقسيم المجتمع ، كانوا يخدمون بن علي بثمن بخس ، و اليوم يرذلون الثورة رغم انتفاخ جيوبهم و ارصدتهم بفضلها .
كل الحكومات عجزت عن حلحلة هذا الملف ، و رغم سقوط بعض المتمعشين لكن الابادي الطويلة و النافذة لازالت طليقة و تعبث كما تريد ، اما الهايكا فقد انتهى دورها و افتضح امرها منذ انتخابات 2014 لما صمتت صمت القبور على المهازل التي شهدتها بعض القنوات و الاذاعات .
لا وجود لاعلام محايد لكننا نريد اعلاما مهنيا ،، و نقابة الصحفيين قادرة على المساهمة في الاصلاح ،،
كاتب و محلل سياسي

Publié le:2017-06-22 20:53:18

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