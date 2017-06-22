الجمعية التونسية لنشر القيم الرياضية تعقد جلستها العامة التاسيسية يوم غرة جويلية

Jeudi 22 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-22 18:02:55

- ينتظر ان يتعزز المشهد الرياضي والجمعياتي من خلال بعث "الجمعية التونسية لنشر القيم الرياضية" التي ستعقد جلستها العامة التاسيسية يوم غرة جويلية المقبل بقصر الرياضة بالمنزه انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا.وفي تصريح ل "وات" اليوم الخميس اوضح عبد الكريم بوجمعة صاحب المبادرة ان " فكرة المشروع تاسست على معاينة ميدانية لما سجله المشهد الرياضي في تونس خاصة خلال السنوات الاخيرة من تراجع مفزع في مستوى المبادئ والاخلاق الرياضية والاولمبية والقيم النبيلة للممارسة البدنية .. " موضحا ان " الهدف من بعث هذه الجمعية يبقى العمل على اعادة تجذير القيم الرياضية والاولمبية لدى الناشئة والشباب واقامة علاقات اخوة وصداقة بين مختلف الهياكل الرياضية والجمعيات المدنية والتربوية والجمهور الرياضي في مختلف انحاء الجمهورية.. " واضاف بوجمعة " ستكون الجمعية سعيدة باستقبال كل من يستانس في نفسه القدرة على تقديم الاضافة وتوظيف امكانياته وخبرته من اجل تطوير المشروع وانجاحه.. وخاصة من بين قدماء اللاعبين والمسؤولين" مشيرا الى ان " الجلسة التاسيسية ستعقد بحضور نواة اولى تتكون من حاتم مزالي ومختار ذويب ومصطفى الخلادي ونهلة بوذينة وعبد الكريم بوجمعة... وهي مفتوحة امام جميع من سيحضر انطلاق اشغالها يوم غرة جويلية من اجل الانخراط والعمل الفعلي".وفي سياق متصل اوضح عبد الكريم بوجمعة ان " الجمعية التونسية لنشر القيم الرياضية " ستكون لها ابعاد ثقافية وتربوية مدنية كذلك حيث ينتظر ان تعمل على فتح قنوات اتصال واقامة علاقات شراكة مع المؤسسات التعليمية ودور الشباب والثقافة كما ستسعى لبعث خطة /الموفق الرياضي/ ليكون دوره مؤازرا ومساندا للادوار التي تقوم بها الهياكل الرسمية في علاقة بالاندية والجامعات .