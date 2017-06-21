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Culture

الدورة الاولى لمهرجان الاقصى بصفاقس تنتظم تحت شعار ''عائدون''

Mercredi 21 Juin 2017
بــاب نــات - تحت شعار "عائدون"، انتظمت في سهرة يوم امس الثلاثاء بالمركب الشبابي بصفاقس، الدورة الاولى لمهرجان الاقصى، ببادرة من فرع صفاقس للرابطة التونسية للتسامح بالشراكة مع فوج الكشافة البحرية بصفاقسن وذلك احتفاء بيوم القدس العالمي.

وذكر رئيس فرع الرابطة التونسية للتسامح بصفاقس "سمير الطيبع" في تصريح لمراسلة (وات) انه "تم الاشتغال خلال الدورة الاولى لمهرجان الاقصى بصفاقس على قضية جوهرية، وهي اعادة الشباب الى البوصلة الحقيقية، من اجل الاهتمام بالقضايا الاساسية، وفضح المنظومة الصهوينية المرتبطة اساسا بالارهاب التكفيري في محاولة لتخريب الاوطان ونشر ثقافة الاحتراب، وتحويل وجهة الامة نحو قضايا هامشية، ويكون ذلك عبر ترسيخ ثقافة الحوار، ونبذ العنف لدى الناشئة، والوقوف امام كل محاولات تشويه الاسلام القائم اساسا على مبدا التسامح والمحبة والبعد الانساني".

وتضمن برنامج التظاهرة، مداخلة للاستاذ الحبيب بوعجيلة تحت عنوان "فلسطين بين الارهاب التكفيري والارهاب الصهيوني"، وقراءات شعرية للشاعر الغربي المسلمي، وكورال للكشافة البحرية، وورشة تنشيط في الرسم على الجدران، وبهو المركب الشبابي، اضافة الى تكريم عدد من جرحى وعائلات شهداء المؤسستين الامنية والعسكرية.
يذكر ان اول دورة لمهرجان الاقصى التي نظمتها الرابطة التونسية للتسامح في اوت 2011 بمدينة بنزرت انبثقت عنها العريضة الوطنية للمطالبة بتجريم التطبيع.
هب/باشا



Publié le:2017-06-21 16:03:51

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1 de 1 commentaires pour l'article 144364

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 21 Juin 2017 à 17h 03m |           
بعد لافتة جماهير النادي الافريقي وتوقيف اصحابها واعتبارها حسب وزارة لداخلية تحريض على الكراهية
انتظروا ردة الفعل ضد مهرجان الاقصى وشعار ''عائدون''



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