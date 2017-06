Tunisie : Le sensé et l’insensé de la démocratie au pays berceau du «Printemps arabe»

Mercredi 21 Juin 2017

Les donnes dun sondage rcent montrent que les citoyens tunisiens peroivent la dmocratie de faon trs contraste, et parfois mme de faon surprenante, pour ne pas dire aberrante.Ralis auprs dun chantillon reprsentatif de 1205 citoyens et citoyens (gs dau moins 18 ans); le sondage administr par lorganisation mondiale WVS (World Value Survey), prsente une marge derreur de 3% et remplit les conditions de rigueur et les standards internationaux utiliss pour mesurer les opinions publiques et les perceptions citoyennes.Ce sondage dvoile un portait indit, mais implacable sur les perceptions de la dmocratie en Tunisie. Il interroge les Tunisiens au sujet de leurs perceptions de la dmocratie, relativement une dizaine daspects diffrents, tous directement lis au fonctionnement de la dmocratie en Tunisie. La dmocratie en cause combine un concept de pouvoir (kratos) un autre li au peuple (demos), pour en faire un systme de gouvernance sophistiqu et unique en son genre.Les donnes de ce sondage sont riches en enseignements sur ltat desprit, sur les croyances et sur les ambivalences du peuple tunisien. Ce mme peuple qui a pourtant enfant le Printemps arabe, rig la premire dmocratie en terre dIslam, et polaris au passage ladmiration et lattention du monde entier.Cela dit, le sondage napporte pas que de bonnes nouvelles sur les perceptions et ambitions dmocratiques des Tunisiens. Il apporte aussi des mauvaises nouvelles sur les ambiguts et les ambivalences propres aux choix stratgiques du pays.Ce sondage rvle quatre bonnes nouvelles.La premire bonne nouvelle a trait au fait que 93,2% des rpondants considrent que le systme dmocratique produit un excellent systme politique pour gouverner et grer les affaires collectives en Tunisie. En revanche, presque 7% des rpondants continuent de penser que le systme dmocratique constitue un mauvais systme politique pour la Tunisie daujourdhui.La deuxime bonne nouvelle a trait limportance perue de la dmocratie dans lmergence dune Tunisie moderne. Ici, 86% des citoyens accordent une importance (plutt leve) la dmocratie, contre 14% des rpondants accordant plus ou moins une faible importance la dmocratie dans le pays. Cette question est mesure sur une chelle allant de 1 (pas du tout important) 10 (absolument important). Un graphique illustre, ci-dessous, la distribution des rponses relatives cet enjeu, le tout permet de nuancer les rponses exactes (par dcile).La troisime bonne nouvelle, et non la moindre, a trait limportance des lections libres en Tunisie daujourdhui : 90% considrent les lections comme une caractristique essentielle de la dmocratie tunisienne. 10% ne sont pas de cet avis et restent rfractaires au prcepte des lections libres dans le fonctionnement des dmocraties modernes.Lautre bonne nouvelle a trait limportance des droits civiques, comme rempart pour protger les citoyens contre loppression et les dictats de lÉtat. Ici, 87% des rpondants soulignent limportance des droits civiques, en tant que muraille de protection contre les abus de lÉtat (et vellit dguise). 13% ont un avis plutt contraire.Des proportions non ngligeables de citoyens peroivent la dmocratie tunisienne comme incompatible avec lgalit entre hommes-femmes, et comme tant compatible avec une prsence effective de la religion ou de larme dans la gouvernance dmocratique des affaires collectives au sein du pays et par le biais dun gouvernement dmocratiquement lu.Quasiment 37% des rpondants pensent que la dmocratie est compatible avec une gouvernance militaire du pays (contre 63% refusant toute forme dingrence militaire dans les affaires politiques du pays). Lattitude face larme est encore plus permissive (malheureusement !), quand les citoyens peroivent que la gouvernance civile choue ou encore ne prsente pas suffisamment defficacit. Dans ce cas de figure, le niveau daccord avec un scnario de dmocratie militaire monte lgrement plus (42%).Paradoxalement et malgr les soubresauts de la gouvernance rcente en Tunisie, 39% des citoyens pensent que la dmocratie est compatible avec limplication des autorits religieuses dans linterprtation et linfluence des lois et rglementations rgissant la vie collective (libert, mancipation, etc.).Cest tragique, 17,5 % des rpondants pensent encore que lgalit entre hommes et femmes nest pas une proccupation privilgier dans la dmocratie tunisienne. Aussi, 12,5% sont plutt neutres (ou discrets/opportunistes) relativement cet enjeu. Les 70% restant sont franchement pour une galit homme-femme en droits dans la dmocratie tunisienne.Quatre rsultats sont dissonants, quivoques et ambivalents. En revanche, ces rsultats sont extrmement intressants pour comprendre lopinion publique et expliquer avec des chiffres certaines tensions sociales, drives revendicatrices, attitudes face lÉtat, et face son rle dans une Tunisie dmocratique.Le sondage a interrog les citoyens relativement aux implications de la dmocratie quant aux devoirs de lÉtat, et particulirement au regard du devoir de subventionner les classes dmunies mme les taxes prleves chez les riches. Quasiment 80% des citoyens dclarent que lÉtat doit taxer les riches et subventionner les moins riches et les pauvres. Ce rsultat justifiant le principe sous-jacent aux politiques de transfert de lÉtat-Providence, en dit long sur les impasses et les ractions populaires quand la capacit fiscale des riches et de lÉtat atteint un plafond ou un seuil, au-del duquel la Tunisie dmocratique ne peut que faire fuir les investisseurs et dcourager les innovateurs crateurs dentreprises et sanctionner lemploi.Les donnes du sondage mentionnent que 90% des rpondants estiment que la dmocratie implique, entre autres, que lÉtat doit procurer des aides (montaires et matrielles) tous les chmeurs du pays. Seulement 10% des citoyens interrogs apportent des rponses opposes ou plus nuances. Le sondage ne procure pas plus de donnes et lments explicatifs ce sujet. La question mrite lintrt des autorits et des chercheurs en Tunisie, et ce pour mieux investiguer cet enjeu. Aussi pour procurer des rponses cet attentisme maladif, endmique et cet esprit dassist prvalent lgard dun État, peru comme un remde passe-partout, en mme quun responsable de tous les maux (Addaa et Addawa)!Les rsultats du sondage portent croire que la dmocratie est perue dans une proportion de 65%, comme un systme qui procure des revenus galitaires, et moins concentrs chez les plus nantis. Presque deux rpondants sur trois dclarent que la dmocratie tunisienne doit niveler les revenus au centre et procurer rapidement lgalit des revenus. Seulement un rpondant sur trois, manifeste une rserve face cet galitarisme revendiqu et manifeste dans la vie de tous les jours en Tunisie.Tout porte croire que la dmocratie tunisienne est perue comme une vache lait, porteuse dun systme galitariste de type socialiste, et ce indpendamment du reste : travail, effort, motivation, innovation, etc.Les donnes sont riches en enseignements quant aux impratifs dmocratiques, notamment en lien au respect des rgles du jeu et des directives issues des responsables et instances en charge de la gouvernance du pays. Contre toute attente, 16,5% des rpondants pensent que les citoyens nont pas besoin dobir aux instances et responsables en charge de la gouvernance.Plus que les prcdents, ce rsultat est intrigant, voire inquitant. Mais, il explique fortement les attitudes et les comportements de certains meneurs de mouvements de contestation et de grognes qui se multiplient dans la rue et mme au sein du parlement o certains lus incarnent en grand jour et en direct la TV, cette vellit lindocilit et la dsobissance face aux rgles rgissant la vie dmocratique portant issue de la rvolution du 14 janvier 2011.