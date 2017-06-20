التحالف يعلن قتل ''مفتي داعش''

Mardi 20 Juin 2017

وكالات - أعلن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد داعش الثلاثاء مقتل تركي البنعلي المعروف بـ"مفتي" التنظيم في غارة نفذت في سورية في 31 أيار/مايو، حسبما أوردت وكالة رويترز.



وظهر البنعلي أكثر من مرة في المقاطع الدعائية التي ينتجها التنظيم المتشدد.



وكانت واشنطن وضعت البنعلي على قوائم الشخصيات التي تطالها العقوبات الأميركية لمساعدته في تجنيد مقاتلين لداعش.



وتقود الولايات المتحدة تحالفا ضد التنظيم المتطرف في كل من سورية والعراق.





وكانت وسائل إعلام قد نقلت أنباء عن مقتل البنعلي مؤخرا.



وكان البنعلي يحمل الجنسية البحرينية حتى عام 2015 حين أسقطت عنه لصلته بالإرهاب.



Publié le:2017-06-20 23:45:38



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