ناصر القصبي في ''سيلفي'' يهاجم قطر ويسيء لمواطنيها

المسلسل الذي يكتب حلقاته خلف الحربي، ومن بطولة ناصر القصبي، صوّر قطر على أنها مزرعة يتحكم بها عزمي بشارة والشيخ يوسف القرضاوي.
وأساء المسلسل للشعب القطري؛ إذ بيّن أنهم "سذّج"، وقام عزمي بشارة بـ"الضحك عليهم".
واعتبر المسلسل أن أمير قطر السابق، حمد بن خليفة، سرق أموال والده قبل الانقلاب عليه، ملمحا إلى أن سبب الانقلاب هو قرب الأخير من السعودية، دون ذكرها.
وبحسب "سيلفي"، فإن أمير قطر ضيّق على مواطنيه، وأخرجهم من منازلهم، مقابل إكرام القرضاوي ومطلوبين آخرين على قضايا "إرهاب".
إضافة إلى أن قطر بادرت بالتجسس على دول الخليج، والتآمر مع أشخاص فيها لقلب نظام الحكم، بتخطيط من عزمي بشارة والقرضاوي.
الأمر الذي دفع السعودية -بحسب المسلسل- إلى قطع العلاقات مع قطر، وفرض حصار عليها، عقب كشف مخططات لقتل الملك.
ناشطون قالوا إن حلقة "سيلفي"، التي كتبت وأنتجت على عجالة، تأتي ضمن الهجمة الإعلامية التي تشنها السعودية ضد قطر، وبطلب رسمي.
واعتبر ناشطون أن إساءة المسلسل لقطر حكومة وشعبا، رغم تبرؤ القائمين عليه من مس الشعب القطري، يعد تجاوزا خطيرا في الأزمة الخليجية.
وكان ناصر القصبي كتب قبل عرض الحلقة الجديدة من "سيلفي": "المواقف المايعة مرفوضة، واللعب الآن مع النظام في قطر أصبح على المكشوف".
Publié le:2017-06-20 23:20:56
Par:essoltan (France )
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