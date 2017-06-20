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Culture

وزير الشؤون الثقافية يأذن بفتح تحقيق إداري بخصوص الادعاء بوجود سيناريوهات أفلام معروضة للبيع على قارعة الطريق

Mardi 20 Juin 2017
بــاب نــات - أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ أصدرته يوم الثلاثاء أن وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين أذن بفتح تحقيق من قبل التفقدية العامة للوزارة للتحري في الادعاء بوجود مجموعة من سيناريوهات أفلام تونسية أودعت بإدارة السينما بالوزارة معروضة للبيع على قارعة الطريق .

ويأتي الإذن بفتح هذا التحقيق، وفق البلاغ، بعد الاطلاع على الأمر عدد 1875 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وخاصة الفصل 18 منه.
وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا منذ يومين أخبارا مفادها وجود عدد من سيناريوهات أفلام من المفروض أنها مودعة بأرشيف إدارة السينما بالوزارة، إلا أنها تباع في أحد أنهج العاصمة بأثمان بخسة، في مخالفة واضحة للقوانين.





Publié le:2017-06-20 15:27:38

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