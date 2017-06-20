ودية النجم الساحلي واولمبيك مرسيليا يوم 9 جويلية على ملعب بيار دي كوبارتان بمدينة كان

Mardi 20 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-20 13:50:21

- اعلن نادي اولمبيك مرسيليا الفرنسي على موقعه على شبكة الانترنت يوم الثلاثاء ان المباراة الودية لكرة القدم التي سيخوضها امام النجم الساحلي ستقام على ملعب بيار دي كوبرتان بمدينة كان الفرنسية وذلك يوم الأحد 9 جويلية القادم بداية من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت فرنسا (السابعة مساء بتوقيت تونس).وكان الفريقان التقيا وديا في شهر جويلية 2015 بالملعب الاولمبي بسوسة وتمكن وقتها اولمبيك مرسيليا من اكتساح النجم الساحلي 5-1.وتندرج المباراة في اطار استعدادات الفريقين للموسم الرياضي القادم.