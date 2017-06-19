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الإمارات : مقاطعة قطر قد تستمر سنوات

Lundi 19 Juin 2017
وكالات - قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية اليوم الاثنين إن العزلة التي تفرضها دول خليجية عربية على قطر “قد تستمر لسنوات” إذا لم تغير مسار سياساتها الداعمة للإسلاميين المتشددين.

وقال قرقاش متحدثا إلى مجموعة صغيرة من الصحفيين في باريس إن قائمة بشكاوى الدول العربية من قطر ستستكمل في غضون الأيام القليلة المقبلة ويتعين على الدوحة تجاوز مرحلة “الإنكار”.

وتابع قرقاش أن الوساطة الكويتية ستكون مفيدة جدا وستكون هناك مطالب. وتابع أن قطر ستدرك أن هذا وضع جديد وأن العزلة قد تستمر لسنوات.

وأضاف أنه إذا كان القطريون يريدون عزلهم بسبب “رؤيتهم المنحرفة لدورهم السياسي” فليكن ذلك.


وتنفي قطر التحريض على الاضطرابات في الشرق الأوسط أو تمويل الإرهاب.

وحث قرقاش تركيا كذلك التي أبدت دعمها لقطر على الحفاظ على التوازن في هذه الأزمة وعلى أن تفهم أن من مصلحتها تكمن في دعم الجهود العربية.

Publié le:2017-06-19 12:23:26

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1 de 1 commentaires pour l'article 144266

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Lundi 19 Juin 2017 à 12h 47m |           
قال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ* أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ* وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ*تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ* فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ﴾ [الفيل: 1-5] صدق الله العظيم

لا بد من انشاء مناطق عربية عازلة وخالية من الكره والبغضاء والكبرياء....الملك لله وحده



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