العجز عن التفكير في ايقاف الجماهير

Lundi 19 Juin 2017





Publié le:2017-06-19 09:37:26

عندما تشن اجهزة الدولة حملة ايقافات في صفوف نشطاء جماهير النادي الافريقي بسبب لافتة الدور النهائي ، فانني اطرح اكثر من سؤال حول تغيير آليات التعامل التي سمعنا بها خلال عشرات الدورات التكوينية لاصلاح المنظومة الامنية و طرق التعامل مع الجماهير الرياضية .مازالت الدولة تمارس الحلول الامنية السهلة تجاه قضية حرية تعبير سياسي انتشرت في الارض و صارت حديث صفحات التواصل الاجتماعي و انستغرام و تويتر ، شهدنا البارحة حملة تعاطف فيسبوكية كبيرة مع الشابين صبري العطواني و حمزة الديبي من فيراج الافريقي اللذان تم ايقافهما عشية الاحد بسبب تلك اللافتة " كرهناكم يا حكام ، تحاصرون قطر و اسرائيل في سلام " ،، و ظهر هذا التعاطف حتى لدى جماهير الفرق التونسية الاخرى و تطوع عشرات المحامين للدفاع عنهما باعتبار الامر مسا من حرية التعبير التي ضمنها دستور البلاد .يبدو ان الحكومة قد وقعت في حرج بعد تداول الشعار في وسائل اعلامية مختلفة و خاصة قناة الجزيرة ، و لاشك انه ازعج دول الخليج التي تحاصر قطر مثل الامارات و السعودية ، لكن التعامل يجب ان يكون بذكاء فالموقف الشعبي يلزم الجماهير وهم احرار في مواقفهم ، و كنت اشدت سابقا بالموقف المشرف للديبلوماسية التونسية من ازمة الخليج عندما رفضت الضغوطات لقطع علاقاتها مع قطر . اما ان تكون العملية ترضية للامارات و السعودية فذلك مرفوض لان تونس الثورة ضمنت حرية التعبير و مختلفة عن بعض الانظمة العربية التي تعيش خارج الحداثة السياسية . في لبنان مثلا ، تدعم السعودية تيار المستقبل و رئيسه سعد الحريري و في الكثير من الاحيان تشهد بعض المنابر الاعلامية اللبنانية انتقادات حادة للسعودية بسبب اوضاعها الداخلية او سياستها الخارجية ، و عندما تحتج الملكة لدى لبنان يكون الرد دوما " الصحافة في لبنان حرة " .و الحقيقة ، ليست المرة الاولى التي رفعت فيها جماهير النادي الافريقي شعارات سياسية فقد كانت القدس و فلسطين و غزة و الهوية حاضرة في دخلات جماهير القلعةالحمراء و البيضاء، و حتى الشعار الاخير فقد اكد بيان مجموعة (ليدرز) ان بوصلته فلسطين و انه يستهجن ان يحاصر الحكام العرب دولة عربية (قطر) بينما لا يفعلون ذلك مع اسرائيل التي يتسابقون للتطبيع معها ، و السياق العام للاحداث في الخليج و الشرق التوسط فرض ذلك .ان جماهير الكرة هي ضمير الشعب و الفرق الرياضية الكبرى اقوى من الاحزاب من حيث التاطير و التاثير ، و على الدولة عبر مؤسساتها ان تفتح حوارا مع قادة هذه الجماهير و تتواصل معهم لان القمع و السجن سيجعل هؤلاء الشباب (اغلبهم من العاطلين عن العمل ) صيدا سهلا للجماعات المتطرفة و الارهابية ، و يجب استخلاص الدروس من تجارب الدول المتقدمة .من ناحية اخرى ، على الدولة الا تقع تحت تاثير بعض النخب الفرنكوصهيونية التي شنت حملة شعواء ضد شعار جمهور الافريقي لان هؤلاء مجرد كمبرادور ثقافي رث و عميل لاسيادهم في الداخل و الخارج ، وهم معادون لشعوبهم و يريدون ان تكون الدولة اداة قمعية و خادمة لاجنداتهم المشبوهة و عقدهم النفسية لانهم يعيشون غربة مكانية .الحرية لحمزة و صبري ،كاتب و محلل سياسي