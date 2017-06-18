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Sport

التونسية شهناز نصري تحطم الرقم القياسي العربي و الافريقي في سباق 5000 متر مشي

Dimanche 18 Juin 2017
بــاب نــات - نجحت العداءة التونسية شهناز نصري امس السبت في تحطيم الرقم القياسي التونسي و العربي والافريقي في سباق 5000 متر مشي خلال ملتقى ميشال موسون بفرنسا.

وقطعت نصري (21 سنة) المسافة في 21 دق و 23 ث و 85 جزء بالمائة محطمة الرقم القديم وقدره 21 د و49 ث و27 جزء بالمائة.

وتندرج مشاركة النخبة الوطنية في ملتقى ميشال موسون بفرنسا في اطار التحضيرات الجارية لبطولة العالم لالعاب القوى التي ستحتضنها انقلترا من 3 الى 14 اوت 2017 واستعدادا لذات الحدث العالمي ستنظم تونس فعاليات البطولة العربية لالعاب القوى التي ستدور بملعب العاب القوى برادس من 15 الى 18 جويلية القادم بمشاركة عدد هام من الدول العربية.



Publié le:2017-06-18 17:48:55

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