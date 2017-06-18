سامي اللجمي يقدم ''الزيارة'' فى افتتاح ليالي النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد

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بــاب نــات





Publié le:2017-06-18 19:04:20

- قدم الفنان سامي اللجمي عرضه الفني الصوفي "الزيارة" مساء السبت 17 جوان بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية، "مركز النجمة الزهراء" بسيدي بوسعيد ضمن سلسلة عروض فنية تنتظم بهذا الفضاء الثقافي طيلة الأيام القادمة تحت شعار "ليالي النجمة الزهراء".و"الزيارة" هو عرض فني صوفي استوحى فيه اللجمي فقراته الإنشادية والراقصة من المدونة الموسيقية الصوفية والطرقية التونسية التي تنتشر فى عدد من جهات البلاد على غرار "بابا علي مرزوق" و"عائشة المنوبية" و"العيساوية" و"العوامرية" (الموجودة أكثر فى جهة صفاقس).وأنشدت الفرقة الموسيقية بالمناسبة مجموعة من الابتهالات و"النوبات" التي تستحضر العديد من القيم الروحية والوجدانية السامية.كوريغارفيا، اعتمد سامي اللجمي على تقنية الظل الصيني ولعبة الخيال والجسد فى تعبيرات وحركات فنية مختلفة بإيقاعات متفاوتة تصل حد "التخميرة".يذكر ان عرض "الزيارة" يقدم في عرض ثان مساء اليوم الأحد في الفضاء ذاته الذي أعيد فتحه منذ ثلاثة أيام بعد أشغال صيانة وترميم أقيمت منذ شهر ديمبر الماضي، كما يقدم سامي اللجمي عرض "الزيارة" غدا الاثنين 19 جوان فى القيروان بعد سلسلة عروض رمضانية سابقة أقيمت في الحمامات وسوسة.ث/فر