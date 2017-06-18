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Culture

احتفالا بعيد الموسيقى مجموعة ''يوما'' تحيي حفلا بقصر العبدلية بالمرسى

Dimanche 18 Juin 2017
بــاب نــات - احتفالا بعيد الموسيقى تحيي مجموعة "يوما" حفلا فنيا مساء الأربعاء 21 جوان بالمركز الثقافي قصر العبدلية بالمرسى، على الساعة العاشرة ليلا.
ويسجل هذا الحفل انطلاق التظاهرات الثقافية بالمركز منذ تعيين سيماء صمود على رأس إدارته يوم 17 ماي الماضي.

وكانت مجموعة "يوما" الموسيقية المتألفة من عازف القيتارة رامي الزغلامي ورفيقة دربه المغنية صابرين الجنحاني، حصلت على جائزة الجمهور في الدورة الرابعة لأيام قرطاج الموسيقية، عن عرضها الذي يحمل عنوان "شورا/غبار النجوم" وهو عنوان الألبوم الأول ليوما الذي أطلقته في مارس 2016 .

وأفادت مديرة فضاء العبدلية سيماء صمود في تصريح لـ(وات) أن تظاهرة ليالي العبدلية التي دأب على تنظيمها المركز في سهرات رمضان لن تغيب هذا العام بل من المنتظر أن تلتئم في شهر أوت المقبل.
وأشارت إلى أنه تم تأجيلها نظرا لضيق الوقت واستحالة إعداد برنامج يليق بالعبدلية وجمهوره الوفي خاصة وأنها تسلمت فعليا إدارة المركز منذ بضعة أسابيع.

ريم


Publié le:2017-06-18 18:09:40

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