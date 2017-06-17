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Sport

صورة اليوم:جماهير النادي الافريقي تندد بالحصار على دولة قطر

Samedi 17 Juin 2017
بــاب نــات - ندّدت جماهير النادي الافريقي عشية وم السبت 17 جوان بالحصار المفروض على دولة قطر وذلك خلال فعاليات نهائي كأس تونس الذي جمع فريق باب الجديد باتحاد بنقردان.

وقد رفعت جماهير النادي الافريقي لافتة كتب عليها " كرهناكم يا حكام تحاصرون قطر واسرائيل في سلام".
يذكر أن النادي الافريقي قد توّج بكأس تونس للمرة الخامسة والعشرون في تاريخه بعد فوزه على اتحاد بنقردان بهدف مقابل صفر.





Publié le:2017-06-17 20:47:56

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