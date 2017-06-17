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Sport

الهولندي من أصل تونسي كريم الرقيق ينتقل من مرسيليا إلى هرتا برلين

Samedi 17 Juin 2017
بــاب نــات - ذكر نادي هرتا برلين الالماني لكرة القدم، امس الجمعة، في بيان، أنه ضم الهولندي من أصل تونسي كريم الرقيق قلب دفاع مرسيليا الفرنسي.

ولم يكشف بيان نادي العاصمة الالمانية قيمة ومدة العقد، واورد تصريحا للاعب الجديد قال فيه "هرتا ناد كبير جدا وطموح جدا.
هذا يناسبني كثيرا وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق امور كثيرة معه".

ولم يلعب الرقيق (22 عاما ومباراة دولية واحدة) في الموسم المنصرم سوى 10 مباريات لسد فراغ في مركز المدافع الايسر، في حين لعب في الموسم الذي سبق 26 مباراة سجل خلالها هدفا واحدا تعادل به مرسيليا مع ليون 1-1.


ونشأ الرقيق في مانشستر سيتي الانجليزي، ولم يلعب الا مباراة واحدة مع الفريق الاول الذي أعاره إلى بورتسموث وبلاكبيرن قبل أن يتنازل عنه بالاعارة ولموسمين الى ايندهوفن الهولندي وأحرز معه لقب بطل الدوري في 2015.
ر/ زهو


Publié le:2017-06-17 17:59:32

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