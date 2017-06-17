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Sport

كرة السلة - علي البنزرتي يجتمع بوزيرة شؤون الشباب والرياضة

Samedi 17 Juin 2017
بــاب نــات - إجتمعت ماجدولين الشارني وزيرة شؤون الشباب والرياضة امس الجمعة برئيس الجامعة التونسية لكرة السلة علي البنزرتي حيث تم بالخصوص التطرق الى "الصعوبات المادية التي تمر بها الجامعة في ظل تعدد التزاماتها القارية والدولية".

وفي بلاغ على الصفحة الرسمية للجامعة على فايسبوك " أكدت الشارني خلال هذا الاجتماع التزام الوزارة بكافة تعهداتها المالية وفق الاتفاقات السابقة ... " مع " تعهدها بالبحث في امكانية دعم الجامعة بميزانية تكميلية".

كما أسفر هذا الاجتماع عن "تراجع جامعة كرة السلة عن القرارات التي اتخذتها" واعلنت عنها في البيان الصادر يوم 14 جوان حيث اكدت فيه على " الغاء مشاركة منتخب الاكابر في البطولة العربية القادمة وبالتالي الغاء التربص التحضيري الذي كان مقررا يوم 18 جوان وتجميد نشاط الاصناف الشابة... " ر- م ف




Publié le:2017-06-17 16:05:03

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