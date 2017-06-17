و تفشل الديمقراطية في اجتياز أسوار الجامعة

Samedi 17 Juin 2017





Publié le:2017-06-17 00:47:14

الديمقراطية ابنة سقراط و أخت لأفلاطون و أم لأرسطو عاشت الجمهورية الفاضلة ثم انحدرت الى العصر الوسيط ليهيم بها ابن رشد و الفارابي تحت عديد المسميات ثم يستسيغها ابن خلدون سيد علماء الاجتماع السابق لعصره والذي أنذر بتطاول رعاع القوم المتفيهقين والذين يدعون في العلم فلسفة لعصبية تصيبهم و تستحوذ على فؤادهم. اذ تغيب عندهم الحكمة ويتقوّى منطق الغلبة العددية و الغوغاء الرقمية وان لم يكن ذلك فهي استفراد بالأكاديمية و السبق العلمي والحال أن مستوى جامعاتنا لا ينبئ بخير ولا يطمئن الأجيال القادمة.ذلك حال الأمر المنتظر الذي راود الجامعيين وهو يعدهم بقانون انتخابي جديد يضفي الى اختيار العمداء و رؤساء الجامعة مزيدا من المصداقية و التمثيلية الحقيقية لما يدور داخل أسوار الجامعة. الأمر المنتظر والذي قرب موعد صدوره في الرائد الرسمي للبلاد التونسية راوغ الديمقراطية و رجع القهقرى حيث حافظ على جل الطريقة الانتخابية السابقة لا سيّما التراجع عن الانتخاب المباشر وعن تشريك المجالس العلمية للمؤسسات الجامعية في انتخاب رئيس جامعتهم بخلاف العمداء و المديرين. حدث هذا بعد اجتماعات مكوكية لمجالس الجامعات و استشارات متعددة في الأجزاء الجامعية و جلسات متكررة لمجلس رؤساء الجامعات التي أفضت في أفريل المنصرم الى تصويت يستشف منه لجوء الأغلبية (7 جامعات من 12 جامعة) الى اعتماد الاقتراع المباشر و تشريك أغلب الجامعيين في اختيار عمدائهم و رئيس جامعتهم.لماذا انتقض الأمر؟ هل تراجعت الوزارة عن ما سعت اليه لأشهر؟ كلاّ انّها اللوبيات المجتمعة التي يعاني منها التعليم العالي و الممتدة الى عالم السياسة والأعمال هي التي قدّت قميص الوزير المتحمس فلم يبقى له الا أن يكون سجين أفكارها و أهوائها فلا يناله جزاء جلول لا سيّما وأن النقابة العامة طويلة اليد في جامعات العاصمة أين ترتكز الأغلبية الرافضة لمشروع الانتخاب الجديد. هؤلاء ذاتهم من يتحمل المسؤولية كاملة على الوضع المتردي للجامعة التونسية التي فقدت بريقها لا سيّما وأنّهم الأقرب للوزارة و لأهل القرار و قد استفادوا قبل الثورة وبعدها بكل الدعم لتصبح لهم صولات وجولات تحت عديد العناوين. فهم الجامعيون دون سواهم في الإعلام و هم الخبراء المحللون و هم منظرو الإيديولوجيات و هم النقابيون وهم حقوق الإنسان و الحيوان تجدهم أين تجد الكاميرا والميكروفون، طريقهم الى المطار أيسر من طريقهم إلى المدرج، يعرفهم الطلبة صدفة فقليل ما استمعوا لدرس لهم أو تابعوا أشغالا يسيرونها على مهل.من نوادر الجامعة أن يسافر وفد يفوق الثلاثين نفرا بعضهم عمداء و بعضهم اساتذة أصدقاء للعمداء و عدد لا بأس به من الاداريين لامضاء شراكة ما مع جامعة ما في ركن من أركان العالم. كل هذا جيّد ولكنك لا تجد أثرا بعد العودة الى تونس ولا تجد تقريرا ثم لا يستفيد من الشراكة المقترحة أحد غير زيد و عمرو. آه لو سافرا لوحدهما فأراحا القوم من تعب السياحة العلمية و وفّر على الدولة أموالا طائلة. أما النادرة الثانية فهي تعويض الطالب بمرحلة الدكتوراه لأستاذه المؤطر ساعة المراقبة بل تعويضه أيضا في الدرس ولولا إمضاءه مكان أستاذه على ورقة الأعداد فافتضح الأمر لمرّت الحادثة دون إشكال. والنادرة الثالثة أن يرسو العطاء على نفس الشخص منذ ما يناهز الأربعين سنة في مناقصة مشرب جامعي، أجيال تخرجت وعادت أساتذة إلى نفس المؤسسة ثم تقاعدت ولكن "القهواجي" باق ما بقيت الجامعة. أما النادرة الرابعة وهي الأغرب أن يسافر رئيس الجامعة و مساعداه والعمداء و الكتاب العامون لمهمة واحدة وتبقى الجامعة وأجزاؤها باحثة عن من يمضي و يؤشّر على الأوراق الإدارية و شؤون الأساتذة والطلبة.لأجل هؤلاء تحرم الجامعة إذن من الديمقراطية التي اجتاحت المجتمع بأسره وباتت القسطاس في عديد مشاغل الحياة و ميزان الحراك الاجتماعي و الوسيلة التي تمارس بها السلط جميعا. يقولون أن أمر الجامعة مختلف وأن المقياس أكاديمي بحت ولا علاقة له بالغلبة العددية ولكنّ مثل هذا الكلام كان سيصدّق لو ارتقت نتائج جامعاتنا في السنوات العشر الأخيرة على الأقل إلى مستوى الدول الإفريقية على الأقل. هذا هو سبب الترتيب المتردي أمام باقي جامعات إفريقيا و الذي لا يعجب الكثير. إفريقيا التي استقلت معظم دولها بعدنا و لكن نخبتها آمنت ببناء الوطن عبر اعتماد العلوم والبحث العلمي. ترسب الديمقراطية اذن ككل مرة و تبقى خارج أسوار الجامعة ولعلها تنجح يوما ما فتحصل على باكالوريا تمكنها من الولوج الى مؤسساتنا الجامعية فتصطدم بالواقع و باللوبيات المتنفذة فتستأسد ثم تشمّر على ساعد العمل أو ربّما تغادر دون رجعة اذ أصابها وهن ولم تجد الدعم. رسالة أرسلها الى الشاهد ان كان كارها للفساد وأهله : إن الجامعة كالديوانة وكغيرها من مؤسسات الدولة يسكنها عفريت الفساد فقد تجده في حاوية بضائع مهربة كما يمكن أن تجده متخف في مصباح العلوم و المعرفة.