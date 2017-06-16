محكمة قرطاج: طرد مواطنة بسبب فستانها غير المحترم

Vendredi 16 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-16 23:15:57

- نشرت إمرأة اليوم الجمعة 16 جوان مقطع فيديو يظهر عملية طردها ورفض مدها بشهادة جنسية لإبنها من محكمة قرطاج بسبب فستانها الذي رأت إحدى العاملات بالمحكمة أنه غير محترم وغير محتشم.وقامت المرأة في مرة ثانية بالتحول لنفس المحكمة مرفوقة بصحفية وممثلين عن المجتمع المدني بنفس الفستان لكن تم رفض طلبها من جديد.