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محكمة قرطاج: طرد مواطنة بسبب فستانها غير المحترم

Vendredi 16 Juin 2017
بــاب نــات - نشرت إمرأة اليوم الجمعة 16 جوان مقطع فيديو يظهر عملية طردها ورفض مدها بشهادة جنسية لإبنها من محكمة قرطاج بسبب فستانها الذي رأت إحدى العاملات بالمحكمة أنه غير محترم وغير محتشم.

وقامت المرأة في مرة ثانية بالتحول لنفس المحكمة مرفوقة بصحفية وممثلين عن المجتمع المدني بنفس الفستان لكن تم رفض طلبها من جديد.




Publié le:2017-06-16 23:15:57

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3 de 3 commentaires pour l'article 144186

Nourammar  (United States)  |Vendredi 16 Juin 2017 à 23h 48m | Par           
مصح,عينها وعاملة فيديو عالحكاية

Nasih  (Tunisia)  |Vendredi 16 Juin 2017 à 23h 38m |           
Le DESTOUR n'est pas applique.

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 16 Juin 2017 à 23h 37m |           
من حق المواطنة كل الحق أن تتخفف من ملابسها في الأماكن العمومية المخصصة لذلك كالشاطئ وحمام النساء وليس قاعة المحكمة *



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