لاعب المنتخب الوطني وهبي الخزري يدخل القفص الذهبي

Vendredi 16 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-16 15:22:01

- نشر لاعب فريق " ساندرلاند" الانقليزي والمنتخب الوطني التونسي " وهبي الخزري" صورا من عقد قرانه.وقد اكد وهبي الخزري في صفحته الرسمية على الفايسبوك ان الحفل الذي تم في 10 جوان الفارط حضره عدد من افراد عائلته وعائلة " العروس...