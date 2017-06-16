On Air: Najet - 3al Yedi
BABNET
Babnet
Politique
Économie
Régions
Partis & Société
Culture
Sport
Tribune
Monde
MÉdias
Journaux
Médias
لاعب المنتخب الوطني وهبي الخزري يدخل القفص الذهبي
Vendredi 16 Juin 2017
بــاب نــات
- نشر لاعب فريق " ساندرلاند" الانقليزي والمنتخب الوطني التونسي " وهبي الخزري" صورا من عقد قرانه.
وقد اكد وهبي الخزري في صفحته الرسمية على الفايسبوك ان الحفل الذي تم في 10 جوان الفارط حضره عدد من افراد عائلته وعائلة " العروس...
Publié le:2017-06-16 15:22:01
festival-59271c0f973e7842c54820d8adb3e243-2017-06-16 15:22:01
Tweeter
0
de
0
commentaires pour l'article 144168
En continu
16:08
الاتفاق على عقد جلسة أسبوعية قارة لمتابعة تقد
15:44
ديوان البحرية التجارية والموانئ يتخذ جملة من
15:39
الإذاعة الوطنية: إحالة حاتم بن عمارة وبية ال
15:37
جولة في صفحات المواقع الاخبارية الالكترونية
15:32
قريبا : أردوغان في تونس
15:27
اجراءات مرورية بمناسبة الدور النهائي لكاس تو
15:23
سائق يوقف قطارا لشراء الخوخ: شركة السكك الحدي
15:22
لاعب المنتخب الوطني وهبي الخزري يدخل القفص ا
15:15
اصدار الشهائد الجامعية لاول مرة باعتماد تقنية
15:10
يوسف الشاهد في زيارة عمل إلى المملكة المغربية
15:05
مؤسسات تونسية مختصة في صناعة مكونات الطائرا
15:01
عبد الحق بن شيخة ينسحب من تدريب الرجاء البيض
14:26
عدد من تلامذة الباكالوريا شعبة اقتصاد وتصرف
14:09
تقديم المترشحات الـ19 للنسخة الحالية لمسابقة
14:06
السلع المعروضة على الأرصفة و''الفريب'' ملاذ ب
13:53
الخارجية القطرية: نقدّر الرؤية الحكيمة للباجي
13:02
ليستر سيتي يضم المدافع ''ماغواير'' مقابل 19
12:56
تخفيضات اختيارية على الملابس الجاهزة والاحذي
12:49
اجتماع عام تشاوري بخصوص صابة التمور بضيعة ''س
12:46
إضطراب وإنقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بو
12:24
دبي: الشاب التونسي رشيد العلاني يتحصل على الم
12:22
انهاء اعتصام الكامور واعادة ضخ وانتاج البترو
12:15
Front page des journaux de Tunisie
12:10
الجيش الوطني يوقف مهربين اثنين و13 افريقيا في
12:08
إصابة مواطنة على مستوى الرجل في انفجار لغم بج
11:52
كريم حقي يفضل البقاء في البطولة السويسرية
11:37
إيكونوميست: حصار قطر لم ينجح بل ترك آثارا عكس
11:17
نهائي كاس تونس : الافريقي على موعد مع الدور
10:58
أولمبيك ليون الفرنسي يتعاقد مع البرازيلي فر
10:40
Tunisie : comment le citoyen perçoit-il la co
10:11
الحرس الديواني يحجز كمية هامة من الملابس الج
10:07
تعيين مريم قلوز مديرة للدورة الأولى لأيام قرط
10:05
أبرز اهتمامات الصحف التونسية
08:05
تجميع 1ر2 مليون قنطار من صابة الحبوب الى حدو
06:50
Météo: Prévisions pour vendredi 16 Juin 2017
01:30
التوصل إلى اتفاق أثر مفاوضات مع معتصمي الكامو
01:24
الطاهر بن حسين يقع في شراك الكاميرا الخفية
01:17
في الكاميرا الخفية ''الماسك'': الضحية يضطر ال
01:13
توضيح من التلفزة التونسية حول تاخر نشرة الأخ
Hier 23:50
المكنين : لحظات قبل الإفطار.. شاب يطعن شقيقه
Hier 22:02
البطولة السعودية: المدرب الجزائري توفيق رواب
Hier 21:18
بلدية صفاقس تطلق تظاهرة ثقافية ورياضية في ال
Hier 21:08
يوم دراسي في قبلي حول آليات التمويل الجديدة
Hier 21:04
انطلاق موسم الحصاد في ولاية بن عروس وسط تقدير
Hier 20:02
تقديرات صابة الحبوب بقفصة لهذا الموسم تصل إل
Hier 18:47
حارس كرة اليد للنجم الساحلي ماجد حمزة يمضي عق
Hier 18:16
الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تصا
Hier 18:09
لجنة النظام الداخلي تصادق على التقرير النهائي
Hier 18:05
وزيرة الصحة تعلن جملة من الاجراءات لدعم القطا
Hier 18:02
استرجاع 12 هكتارا من الاراضى الدولية في تبر
Hier 17:55
رئيس الحكومة يشرف على مجلس وزاري مضيق لمتابعة
Hier 17:51
جلسة عمل للنظر في الإجراءات التنظيمية للدور ا
Hier 17:42
التونسية هَيْدا عبد النبي من مهندسة فضاء إلى
Hier 17:30
شوقي الطبيب: على الحكومة تغعيل تعهداتها وتوفي
Hier 17:27
تونس: تعليق نشاط أكثر من 50 جمعية وحل 16 جمع
Hier 17:19
الدوحة: أعمال البناء بمنشآت كأس العالم '' ق
Hier 17:13
حجز 3.5 أطنان من التن الاحمر خلال الأسبوع ال
Hier 17:08
النيابة العمومية تفتح بحثا تحقيقيا ضد الوزير
Hier 17:01
انخفاض المدرخرات من العملة الصعبة بقيمة 9ر4
Hier 16:10
عدد من المفروزين امنيا ينفذون وقفة احتجاجية
Indicateurs Banque Centrale
Avoirs en devises
12301,5
(14 juin)
Jours d'importation
99
1 € =
2,75790 DT
1$ =
2,44656 DT
Solde Compte du Trésor
(14 juin)
854,2 MDT
Où nous suivre
Clavier Arabe
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(
130 398
)
تفاعلا مع حملة رئيس الحكومة ضدّ ال
(
127 967
)
أموال إماراتية لتدريب كتائب تونسية
(
104 418
)
أبرز اهتمامات الصحف التونسية
(
101 843
)
محامي شفيق جراية: تم نقل موكلي إ
(
87 838
)
شفيق جراية يكشف عن أسماء متواطئين
(
86 986
)
محامي شفيق جراية ليوسف الشاهد: شدّ
(
86 927
)
جولة في صفحات المواقع الاخبارية ا
(
83 889
)
فيديو اليوم: مذيعة قناة حنبعل تثي
(
81 135
)
الوزير السابق نعمان الفهري ''يجاهر
(
77 317
)
اعترافات عماد الطرابلسي العلنية..
(
76 809
)
طرد عادل العلمي من بلاتو قناة نسمة
(
75 807
)
ريم البنا تهـــاجم مريم بن مامي وت
(
68 517
)
صالح الحاجة: ما أمسطها الديمقراطية
(
67 338
)
بالوثائق و الصور: خليفة الشيباني ي
(
67 293
)
عندما يتفوّق عماد الحمامي على سمير
(
66 509
)
إلقاء القبض على شفيق الجرية وياسي
(
65 071
)
ايقاف شفيق جراية.. مجرد فرقعة اعلا
(
63 615
)
حرق سيارات أمنية أمام منطقة الحر
(
62 733
)
Météo: Prévisions pour vendredi 1
(
62 194
)
إذاعة ifm: في الساعات المقبلة سيت
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |
144168 5609
|
Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (
E mail
) |
Charte de Confidentialité
Derniers Commentaires
قمة الإستهتار وليصل الدرس واضحا لمثل هؤلاء يجب إيقافه عن قيادة المترو وإن أعاد الإستهتار يطرد نهائيا..."
Par:
sarih (
Tunisia
)
Sur:
سائق يوقف قطارا لشراء الخوخ: شركة السكك الحديدية تفتح تحقيقا
مرتب الىً حين تعيينه ... شغل ثار بإدارة البيءة و البستنة ...:ماهو هذا للشغل ؟؟؟؟؟ وماذا عن العاطلين ..."
Par:
balkees (
United Arab Emirates
)
Par Mobile
Sur:
انهاء اعتصام الكامور واعادة ضخ وانتاج البترول في صحراء تطاوين
البجبوج ، ميش كيف حكومة موريطانيا .. البجبوج يقرأ التاريخ ، يكتب الكتب ، كان حتى في وقت مضى ..."
Par:
mandhouj (
France
)
Sur:
الخارجية القطرية: نقدّر الرؤية الحكيمة للباجي قائد السبسي
قرارات محدودة الفاعلية وبعيدة كل البعد عن حل المشاكل الحقيقية في الميناء بل هي تكريس للواقع و..."
Par:
BenMoussa (
Tunisia
)
Sur:
ديوان البحرية التجارية والموانئ يتخذ جملة من القرارات لتفعيل الاجراءات الاستثنائية لتقليص مدة الانتظار بميناء رادس
"انتداب 1500 معطل في شركات الانتاج والخدمات البترولية العاملة بالصحراء" الكعكة أسالت لعاب الك..."
Par:
BenMoussa (
Tunisia
)
Sur:
انهاء اعتصام الكامور واعادة ضخ وانتاج البترول في صحراء تطاوين
ماشاء الله Oui M. Salem Selmi Marsa, si toute fois ils relatent l evenement, ils vont lui donner un..."
Par:
lahache (
Tunisia
)
Par Mobile
Sur:
دبي: الشاب التونسي رشيد العلاني يتحصل على المرتبة الثالثة في مسابقة دبي لحفظ القرآن
شركات البيئة إهدار للمال العام!!! دفع أجور بدون عمل ..... هذا الفساد بعينه!!! مكافأة ق..."
Par:
radhiradhouan (
Tunisia
)
Sur:
التوصل إلى اتفاق أثر مفاوضات مع معتصمي الكامور في انتظار التوقيع على الاتفاق وأعلانه رسميا
لا يستقيم الظل والعود أعوج!!! شركة ستام هي رأس الداء!!! وهل أتاك حديث مقبرة المعدات ..."
Par:
radhiradhouan (
Tunisia
)
Sur:
ديوان البحرية التجارية والموانئ يتخذ جملة من القرارات لتفعيل الاجراءات الاستثنائية لتقليص مدة الانتظار بميناء رادس
nchallh 7ir l tounis..."
Par:
bismarck75 (
Germany
)
Sur:
انهاء اعتصام الكامور واعادة ضخ وانتاج البترول في صحراء تطاوين
شركات البيئة إهدار للمال العام!!! دفع أجور بدون عمل ..... هذا الفساد بعينه!!! مكافأة ق..."
Par:
radhiradhouan (
Tunisia
)
Sur:
انهاء اعتصام الكامور واعادة ضخ وانتاج البترول في صحراء تطاوين
أناس تعمل وتدفع الضرائب ليساهمون في البناء و التشييد أخرين يحرقون و يخربون مسؤولون"..."
Par:
rommen (
Tunisia
)
Sur:
انهاء اعتصام الكامور واعادة ضخ وانتاج البترول في صحراء تطاوين
العمل مع تركيا هو عين العقل إذا أردنا النهوض والإرتقاء باقتصاد بلادنا. تركيا أصبحت قو..."
Par:
kamelwww (
France
)
Sur:
قريبا : أردوغان في تونس
Ça arrive et ce n'est pas la fin du monde. Prompt rétablissement au réalisateur!..."
Par:
Mahdibey (
Tunisia
)
Sur:
توضيح من التلفزة التونسية حول تاخر نشرة الأخبار
سياسة تونس تجاه تركيا مبنية على القاعدة الذهبية....كول الغلة..وسب الملة..."
Par:
machmoumelfol (
Tunisia
)
Sur:
قريبا : أردوغان في تونس
"وأكد الوزيران في هذا الخصوص حرص تونس وتركيا على أن يتم تجاوز الخلاف القائم بين دول مجلس التعاون الخ..."
Par:
mandhouj (
France
)
Sur:
قريبا : أردوغان في تونس
La question la plus importante à mon avis, et qui n'a été ni posée ni traitée est 'comment le tunisi..."
Par:
BenMoussa (
Tunisia
)
Sur:
Tunisie : comment le citoyen perçoit-il la corruption au sein du gouvernement!
Babnet
On Air:
Par:sarih (Tunisia )
Sur:سائق يوقف قطارا لشراء الخوخ: شركة السكك الحديدية تفتح تحقيقا