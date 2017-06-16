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لاعب المنتخب الوطني وهبي الخزري يدخل القفص الذهبي

Vendredi 16 Juin 2017
بــاب نــات - نشر لاعب فريق " ساندرلاند" الانقليزي والمنتخب الوطني التونسي " وهبي الخزري" صورا من عقد قرانه.
وقد اكد وهبي الخزري في صفحته الرسمية على الفايسبوك ان الحفل الذي تم في 10 جوان الفارط حضره عدد من افراد عائلته وعائلة " العروس...







Publié le:2017-06-16 15:22:01

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