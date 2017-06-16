تقديم المترشحات الـ19 للنسخة الحالية لمسابقة ملكة جمال تونس

Vendredi 16 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-16 14:09:30

- ذكر الشاذلي الاصرم، المشرف على مسابقة ملكة جمال تونس 2017 خلال ندوة صحفية التأمت مساء الخميس بإحدى ضواحي تونس العاصمة أن الدورة الحالية قد ضمت 19 مترشحة وأشار إلى مشاركة جل الجهات من الشمال الى الجنوب على غرار تونس الكبرى (أريانة وتونس ومنوبة وبن عروس) وبنزرت والقصرين وجندوبة وصفاقس ومدنين وتوزر وغيرها، وذلك من خلال اختيار مترشحة على كل ولاية.ولفت في هذا السياق الى البعد السياحي والثقافي الذي تحمله مثل هذه التظاهرات من تعريف بالجمال التونسي والعادات والتقاليد، فضلا عن خلق حيوية سياحية خاصة وأن تونس قد عصف بها الارهاب في السنوات الأخيرة.وأضاف الشاذلي الاصرم أن مسابقة ملكة جمال تونس هي بمثابة رسالة الى كل العالم، تعلن أن تونس تنتصر دائما للحياة وانها لاتزال بلد الجمال والتعايش والسلام بعيدا عن ثقافة العنف والتطرف والارهاب، ويجب ان تحافظ على مكانتها كقبلة سياحية عالمية.وقامت المترشحات خلال السهرة بتقديم عروضهن الواحدة تلو الاخرى أمام لجنة التحكيم ليتم الاعلان عن النتائج خلال السهرة النهائية التي حدد موعدها ليوم 7 أكتوبر المقبل بالمسرح البلدي بالعاصمة كما تنتظم على هامش المسابقة ليلة الاعمال الخيرية يوم 23 سبتمبر حيث سيتم تنظيم معرض من قبل المترشحات يجمع كل ما هو حرفي وصناعة تقليدية ويدوية تعكس موروث وخصوصية كل جهة.منى