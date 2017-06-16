تقديم المترشحات الـ19 للنسخة الحالية لمسابقة ملكة جمال تونس

ولفت في هذا السياق الى البعد السياحي والثقافي الذي تحمله مثل هذه التظاهرات من تعريف بالجمال التونسي والعادات والتقاليد، فضلا عن خلق حيوية سياحية خاصة وأن تونس قد عصف بها الارهاب في السنوات الأخيرة.
وأضاف الشاذلي الاصرم أن مسابقة ملكة جمال تونس هي بمثابة رسالة الى كل العالم، تعلن أن تونس تنتصر دائما للحياة وانها لاتزال بلد الجمال والتعايش والسلام بعيدا عن ثقافة العنف والتطرف والارهاب، ويجب ان تحافظ على مكانتها كقبلة سياحية عالمية.
وقامت المترشحات خلال السهرة بتقديم عروضهن الواحدة تلو الاخرى أمام لجنة التحكيم ليتم الاعلان عن النتائج خلال السهرة النهائية التي حدد موعدها ليوم 7 أكتوبر المقبل بالمسرح البلدي بالعاصمة كما تنتظم على هامش المسابقة ليلة الاعمال الخيرية يوم 23 سبتمبر حيث سيتم تنظيم معرض من قبل المترشحات يجمع كل ما هو حرفي وصناعة تقليدية ويدوية تعكس موروث وخصوصية كل جهة.
منى
Publié le:2017-06-16 14:09:30
Par:lahache (Tunisia ) Par Mobile
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