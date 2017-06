Tunisie : comment le citoyen perçoit-il la corruption au sein du gouvernement!

Vendredi 16 Juin 2017

La guerre la corruption; une guerre verbeuse, sans chiffres et sans indicateurs officiels !

La World Value Survey (WVS ) quantifie la perception de la corruption en Tunisie

Les Tunisiens constatent la prvalence de la corruption et partout!

Pour les citoyens, le gouvernement ne fait pas assez !

Les Tunisiens et les Tunisiennes ont leurs points de vue, et ils mijotent tranquillement leurs propres perceptions au sujet de la prvalence et la recrudescence de la corruption en Tunisie.Cest un sondage international qui rvle des donnes quantitatives ce sujet. Ayant interrog un chantillon reprsentatif de 1205 citoyens et citoyennes (de toutes les rgions de la Tunisie), le sondage indique lampleur de la prvalence du flau de la corruption, telle que perue par les rpondants. Les donnes obtenues peuvent clairer la prise de dcision et relativiser les dbats publics actuels, dans un contexte marqu par une dclaration de guerre la corruption (GAC) et des accusations scandaleuses, o ministres et ex-ministres saccusent mutuellement de corruption, pendant lexercice de leur mandat ministriel au sein des gouvernements post-2011.Dclenche depuis le 23 mai, la GAC a suscit et suscite encore un vif dbat public et diverses controverses, non seulement au sein des partis constituant la coalition gouvernementale, mais aussi et surtout au sein de la socit civile dans son ensemble. Le dbat officiel et les controverses mdiatiques lies sont fondamentalement bass sur la narration, sur les apprciations subjectives et souvent sur une invective dicte par les discours idologiques des partis au pouvoir.Dans tout cela, on dplore labsence de chiffres, de donnes objectives, de statistiques, alors que tout semble permis pour affirmer ses propres propos et aller contredire les autres sans pouvoir avancer des preuves ou sappuyer sur des donnes probantes pouvant mesurer le phnomne de la corruption, quantifier son tendue et rendre compte des options politiques lies. Autant dans les discours des ministres que sur les ondes des missions audiovisuelles (TV et radio).Pourtant, les dcideurs le savent fort bien; solutionner une problmatique sociale figurant dans l'agenda des priorits politiques ne peut se faire sans mesurer l'ampleur du phnomne grer et contrer. Mais dans la GAC du gouvernement Chahed, les donnes au sujet de la corruption restent taboues suspicieuses!Pour donner une ide sur l'ampleur du phnomne de la corruption, il a fallu recourir aux donnes du sondage de la WVS, rendu public rcemment (avec une collecte de donnes faite il y a une douzaine de mois, soit avant le lancement de la GAC).Ce sondage est d'actualit et trs utile pour comprendre lampleur de la corruption en Tunisie. Paradoxalement, et malgr la GAC, le gouvernement tunisien ne dispose pas de donnes statistiques sur le phnomne de la corruption; et les institutions responsables ou productrices de statistique en Tunisie (INS, maisons de sondage, universits, administrations ddies, etc.) n'ont pas jug utile de mener des sondages sur les perceptions et les ralits de la corruption en Tunisie.Les donnes de sondage de la WVS sont produites par une organisation mondiale traitant de la sociologie des flaux sociaux, ayant un sige social Vienne (Autriche) et pilote par des chercheurs universitaires reconnus dans la mesure des valeurs et perceptions des socits.Le sondage traite de cinq questions, avec une marge derreur de 3% (19/20).Interrogeant les citoyens et citoyennes au sujet de lampleur du phnomne de la corruption au niveau des organisations gouvernementales (ministres, ministres, administrations, fonctionnaires, etc.), ce sondage a mesur la perception sur une chelle allant de 1 (corruption peu rpandue ou inexistante) 10 (corruption extrmement rpandue). Les donnes du sondage suggrent qu'en moyenne les citoyens donnent un score de 7,4 sur une chelle de 10 (mdiane de 8 sur 10). Ce rsultat suggre que la corruption est trs fortement rpandue dans les administrations publiques, dans les organisations et instances gouvernementales.Le mme rsultat, ou presque, est obtenu quand le sondage demande au citoyen de qualifier lampleur de la corruption dans les entreprises. Les Donnes suggrent qu'en moyenne les citoyens donnent au score de 7,2 sur une chelle de 10 (mdiane de 7,8). Le secteur priv (formel et informel) ne semble pas se distinguer par rapport au gouvernement quant la prvalence du phnomne de la corruption. Il est peru comme trs ravag par les pratiques de la corruption et des corrupteurs.Les citoyens npargnent pas la collectivit tunisienne dans son ensemble, et les donnes incriminent la corruption au sein de la socit et sans rserve. Les donnes suggrent quen moyenne, les citoyens donnent un score de 7,4 sur une chelle de 10 (mdiane de 7).Interrogs pour savoir si la corruption a tendance augmenter ou reculer, les citoyens ont rpondu majoritairement, dans 61,3% de cas (presque pour deux citoyens sur trois), que le flau continue se rpandre et samplifier, plutt que de reculer.Allant plus loin, le sondage a pos une question relativement la perception de l'action gouvernementale contre la corruption. Les donnes obtenues indiquent que 9% des citoyens pensent que le gouvernement est suffisamment actif pour contrer la corruption, 37,4% pensent que le gouvernement essaie de contrer la corruption, mais doit faire bien plus! En revanche, 53,6% des citoyens pensent que le gouvernement ne fait pas suffisamment deffort pour contrer le flau de la corruption.Pour savoir si les rpondants ont t obligs de payer un bakchich (argent, cadeau ou autre faveur en nature) pour obtenir un service public ou pour solutionner un problme impliquant ladministration, 52% ont rpondu quils lont fait, dans plus ou moins dans une large mesure, et d'une faon ou d'une autre: 25 % rarement; 13% souvent et 14% trs souvent.Tout en tant dplorables, ces donnes sont riches en enseignements au sujet de l'ampleur du phnomne de la corruption en Tunisie. Elles portent croire que le phnomne est trs prsent et oprent fortement autant dans le secteur gouvernemental et le secteur priv, que dans la socit dans son ensemble.Ce qui frappe le plus; les citoyens pensent que le phnomne de la corruption s'amplifie de jour en jour, au su et au vu de tous, sans discontinuit durant les 5 dernires annes, et sans que les gouvernements de la dmocratie post-2011 russissent agir efficacement pour le contrer srieusement et efficacement.Ces donnes mritent d'tre considres et mdites dans les dbats publics au sujet de la corruption. Elles doivent aussi tre prises en compte et srieusement dans l'laboration d'une vritable politique publique visant l'radication de la corruption et de ses mfaits sur les citoyens et l'conomie d'une manire gnrale.En tant que rsultante d'abus de pouvoir, d'altrations des rapports sociaux ou de nouvelles formes de dlinquance lies la prcarit, la corruption constitue un dshonneur la dmocratie tunisienne et propulse un risque majeur pour une gouvernance juste et efficace.Les tudes et les recherches universitaires le dmontrent preuve lappui, la corruption constitue une menace aux principes dmocratiques rgissant le bien-tre collectif et la grandeur des nations.Les lus, les organisations publiques et le gouvernement ne peuvent pas croiser les bras face la progression du flau et fermer les yeux sur les ravages et consquences lies.