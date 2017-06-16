الطاهر بن حسين يقع في شراك الكاميرا الخفية

وحاول الطاهر بن حسين تهدئة الخاطف " المزعوم" قبل ان يطلب منه الانتظار حتى يذهب اليه ويخرجه من مقر الولاية اين يحتجز عددا من الرهائن.
وقد وعد الطاهر بن حسين الخاطف " ياسين" بالدفاع عنه في حال القى سلاحه وهو ما حصل بالفعل لكن تفاجئ بخبر مقتله على يد قوات الأمن.
وعبر الطاهر بن حسين عن غضبه من الخبر قائلا " بانه لا يحق قتل الخاطف بعد القاء السلاح والاستسلام" قبل ان يفاجئ بدخول رجل امن عليه في إذاعة " كاب اف ام" وتحميله مسؤولية قتل الشاب.
وفي نهاية الحلقة اكتشف " الطاهر بن حسين" ان الامر مجرد كاميرا خفية.
فيديو جزء 1
فيديو جزء 2
Publié le:2017-06-16 01:24:28
Par:cartaginois2011 (Tunisia ) Par Mobile
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