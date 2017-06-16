الطاهر بن حسين يقع في شراك الكاميرا الخفية

Vendredi 16 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-16 01:24:28

- وقع الناشط السياسي والإعلامي " الطاهر بن حسين" في شراك الكاميرا الخفية " ياسين" التي تبث في قناة " التاسعة".وحاول الطاهر بن حسين تهدئة الخاطف " المزعوم" قبل ان يطلب منه الانتظار حتى يذهب اليه ويخرجه من مقر الولاية اين يحتجز عددا من الرهائن.وقد وعد الطاهر بن حسين الخاطف " ياسين" بالدفاع عنه في حال القى سلاحه وهو ما حصل بالفعل لكن تفاجئ بخبر مقتله على يد قوات الأمن.وعبر الطاهر بن حسين عن غضبه من الخبر قائلا " بانه لا يحق قتل الخاطف بعد القاء السلاح والاستسلام" قبل ان يفاجئ بدخول رجل امن عليه في إذاعة " كاب اف ام" وتحميله مسؤولية قتل الشاب.وفي نهاية الحلقة اكتشف " الطاهر بن حسين" ان الامر مجرد كاميرا خفية.