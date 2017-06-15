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Sport

حارس كرة اليد للنجم الساحلي ماجد حمزة يمضي عقدا مبدئيا مع الترجي الرياضي لمدة 3 سنوات

Jeudi 15 Juin 2017
بــاب نــات - اكد حارس فريق كرة اليد بالنجم الساحلي ماجد حمزة انه امضى عقدا مبدئيا مع الترجي الرياضي لمدة ثلاث سنوات في انتظار التوقيع الرسمي مباشرة بعد انتهاء عقده مع فريق جوهرة الساحل يوم 30 جوان الجاري.
واوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء يوم الخميس ان المفاوضات بخضوص تمديد عقده مع النجم الساحلي باءت بالفشل فضلا عن عدم تمكينه من مستحقاته المالية ما دفعه الى تغيير وجهته وامضاء عقد مبدئي مع الترجي الرياضي.

واضاف "لقد اتصلت بي العديد من الاندية الاخرى ابرزها الاهلي المصري غير اني اخترت الترجي الرياضي باعتبار جدية العرض المقترح وحرصي عل البقاء في تونس نظرا لالتزاماتي العائلية".
يذكر ان ماجد حمزة كان قد ساهم هذا العام في حصول النجم الساحلي على كاس تونس بعد الانتصار في النهائي على النادي الافريقي.
وكان ماجد حمزة عاد الى النشاط منتصف الموسم الحالي بعد انقضاء العقوبة التي سلطها عليه الاتحاد الدولي لكرة اليد بايقافه عن اللعب لمدة عام محليا وقاريا اثر الاحداث التي رافقت نهاية مقابلة المنتخب التونسي ونظيره المصري لحساب الدور النهائي للبطولة الافريقية للامم 2016.



Publié le:2017-06-15 18:47:14

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