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التونسية هَيْدا عبد النبي من مهندسة فضاء إلى قائدة طائرة ركاب في ألمانيا

Jeudi 15 Juin 2017
بــاب نــات - بثت قناة "DW" الألمانية أمس الاربعاء 14 جوان تقريرا حول المواطنة التونسية هيّدا عبد النبي وقصة نجاحها من مهندسة فضاء الى قائدة طائرة ركاب في ألمانيا.

وقالت هيّدا عبد النبي أنها تحصلت على باكالوريا في تونس وتحصلت على منحة دراسية في ألمانيا وقررت دراسة الهندسة الفضائية.
وقالت هيّدا عبد النبي أنها قامت بتحقيق حلم أمها بأن يصبح أحد أبنائها طيّار.




Publié le:2017-06-15 17:42:53

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