البطولة السعودية: المدرب الجزائري توفيق روابح يشرع في مهامه مع الرائد

Jeudi 15 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-15 22:02:50

- يشرع المدرب الجزائري توفيق روابح في مهامه الجديدة على راس العارضة الفنية لنادي الرائد السعودي في نهاية الاسبوع الجاري وفق ما اوردته الصحافة المحلية.وينتظر ان يصل اليوم الخميس الى مدينة بريدة السعودية توفيق روابح رفقة طاقمه الفني، المكون من كريم مصمودي مساعد المدرب، والفرنسي ساندي نيكولاس للإعداد البدني، والجزائري عمار بلهاني مدربا لحراس المرمى.وسيباشر روابح ، مهام تدريب الرائد، اعتبارا من مران الغد الجمعة، على ملاعب النادي بمدينة بريدة.وتستمر مرحلة الإعداد للفريق السعودي خلال الأيام القادمة، وعقب إجازة عيد الفطر، قبل أن يغادر لإقامة تربص خارجي لمدة 3 أسابيع في تركيا أو تونس.من جهة أخرى، أنهت إدارة نادي الرائد، اتفاقها مع نظيرتها في الهلال، للاستفادة من خدمات الثنائي محمد الشريمي وخلف البقعاوي على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد.ر/هس