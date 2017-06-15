Publié le:2017-06-15 11:37:58
فيديو اليوم ز سائق يوقف مترو الساحل بالمسافرين ليشتري "الخوخ"!
Jeudi 15 Juin 2017
بــاب نــات - نشر الاربعاء مواطن مقطع فيديو يظهر فيه مترو الساحل المتجه من مدينة المهدية نحو مدينة سوسة وهو متوقف بالركاب في مكان بعيد عن المحطة ، ويقوم السائق بشراء كيس من "الخوخ" من بائعة منتصبة بالطريق السيارة القريب من سكة المترو .
Publié le:2017-06-15 11:37:58
Publié le:2017-06-15 11:37:58
festival-c6a0553d76909326c17da608cac81643-2017-06-15 11:37:58
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