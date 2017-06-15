Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Amel Hayati  
Monde

وزير الخارجية الأميركي: تصنيف جميع الإخوان إرهابيين يعقد الأمور

Jeudi 15 Juin 2017
وكالات - قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين -كتنظيم بأكمله- على لائحة الإرهاب سيعقد الأمور، موضحا أن الإخوان الذين يبلغ عددهم خمسة ملايين تم تقسيمهم إلى مجموعات عدة، وأن جزءا منهم يحتلون مواقع رسمية في بلدانهم.

وفي شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي وم الأربعاء، قال تيلرسون إن الإخوان المسلمين الذين يبلغ عددهم نحو خمسة ملايين تم تقسيمهم إلى مجموعات داخلية فيما بينهم، وإن عددا من منظماتهم مستمرة بارتكاب العنف والإرهاب وتم تصنيفها على لائحة الإرهاب.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن عددا من كبار قيادات الإخوان أصبحوا مسؤولين في حكوماتهم، وأورد أمثلة على ذلك بعض النواب وأعضاء الحكومة في البحرين، وكذلك أعضاء في الحكومة التركية.

واستنتج تيلرسون من ذلك أن تصنيف جماعة الإخوان كتنظيم بأكمله على لائحة الإرهاب سوف يضيف تعقيدات لاحقا على حكومات مثل البحرين وحكومات أخرى تعترف بالإخوان ولديهم تمثيل فيها.


وأضاف "هؤلاء الأفراد يشجبون الإرهاب، لذا فإن النظر إلى الإخوان كمنظمة واحدة ومتكاملة وتصنيفهم بناء على ذلك سوف يعقد الأمور. بإمكاني القول لكم إننا نراقبهم ونعيد النظر بهذه القضية على الدوام، لأن دولا أخرى تفتح هذا الموضوع معنا".

Publié le:2017-06-15 02:09:26

festival-c48434249d415cdd02c6a013bfd790d4-2017-06-15 02:09:26
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144099



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    11878,0

  • (13 juin)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 2,75663 DT        1$ =2,44722 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juin)   756,6 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144099 939|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires