Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Amel Hayati  
Monde

أميركا.. توضيح بعد ''حالة تأهب'' في قاعدة عسكرية

Jeudi 15 Juin 2017
وكالات - رفعت قاعدة ترافيس الجوية في شمال كاليفورنيا حالة تأهب أمني كانت قد أعلنتها قبل نحو ساعتين، وقالت إنه تبين عدم صحة بلاغات عن إطلاق نار على المنشأة.
وجه مسؤولون أميركيون في وقت سابق تحذيرا غير معروفة أسبابه في قاعدة ترافيس الجوية في كاليفورنيا، وطالب التحذير من هم بالقاعدة بالاحتماء في مواقع داخل المكان وعدم الخروج خلال "حدث أمني واقعي".

وجاء في منشور على صفحة القاعدة على فيسبوك "تتعامل قاعدة ترافيس الجوية حاليا مع واقعة أمنية حقيقية. سننشر المزيد من التفاصيل حينما يكون ذلك متاحا. ننصح الناس بالابتعاد عن القاعدة حتى يتسنى للمتعاملين مع حالة الطوارئ التعامل مع الأمر".

ونصح المسؤولون في منشور على حساب القاعدة الجوية الرسمي على تويتر من هم بالداخل بإحكام إغلاق الأبواب والنوافذ وانتظار المزيد من المعلومات. حسب فرانس برس..



Publié le:2017-06-15 02:43:56

festival-23d9bd460920f2935c1c5344e0ae5dab-2017-06-15 02:43:56
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144098



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    11878,0

  • (13 juin)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 2,75663 DT        1$ =2,44722 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juin)   756,6 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144098 2000|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires