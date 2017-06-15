أميركا.. توضيح بعد ''حالة تأهب'' في قاعدة عسكرية

Jeudi 15 Juin 2017

وكالات - رفعت قاعدة ترافيس الجوية في شمال كاليفورنيا حالة تأهب أمني كانت قد أعلنتها قبل نحو ساعتين، وقالت إنه تبين عدم صحة بلاغات عن إطلاق نار على المنشأة.

وجه مسؤولون أميركيون في وقت سابق تحذيرا غير معروفة أسبابه في قاعدة ترافيس الجوية في كاليفورنيا، وطالب التحذير من هم بالقاعدة بالاحتماء في مواقع داخل المكان وعدم الخروج خلال "حدث أمني واقعي".



وجاء في منشور على صفحة القاعدة على فيسبوك "تتعامل قاعدة ترافيس الجوية حاليا مع واقعة أمنية حقيقية. سننشر المزيد من التفاصيل حينما يكون ذلك متاحا. ننصح الناس بالابتعاد عن القاعدة حتى يتسنى للمتعاملين مع حالة الطوارئ التعامل مع الأمر".



ونصح المسؤولون في منشور على حساب القاعدة الجوية الرسمي على تويتر من هم بالداخل بإحكام إغلاق الأبواب والنوافذ وانتظار المزيد من المعلومات. حسب فرانس برس..







Publié le:2017-06-15 02:43:56

