أميركا.. توضيح بعد ''حالة تأهب'' في قاعدة عسكرية

وجه مسؤولون أميركيون في وقت سابق تحذيرا غير معروفة أسبابه في قاعدة ترافيس الجوية في كاليفورنيا، وطالب التحذير من هم بالقاعدة بالاحتماء في مواقع داخل المكان وعدم الخروج خلال "حدث أمني واقعي".
وجاء في منشور على صفحة القاعدة على فيسبوك "تتعامل قاعدة ترافيس الجوية حاليا مع واقعة أمنية حقيقية. سننشر المزيد من التفاصيل حينما يكون ذلك متاحا. ننصح الناس بالابتعاد عن القاعدة حتى يتسنى للمتعاملين مع حالة الطوارئ التعامل مع الأمر".
ونصح المسؤولون في منشور على حساب القاعدة الجوية الرسمي على تويتر من هم بالداخل بإحكام إغلاق الأبواب والنوافذ وانتظار المزيد من المعلومات. حسب فرانس برس..
Publié le:2017-06-15 02:43:56
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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