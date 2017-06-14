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31 برلمانيا جزائريا يطلقون لجنة للتضامن مع قطر

Mercredi 14 Juin 2017
وكالات - أعلن 31 برلمانيا بالجزائر، عن تشكيل لجنة برلمانية للتضامن مع دولة قطر، ضد ما أسموه "الحصار الجاني والظالم الذي تتعرض له قطر الشقيقة"، على أن تتوسع عضوية اللجنة لتضم شخصيات من دول الجوار الجزائري.

وجاء في بيان للنواب الـ31، الأربعاء: "تتعرض دولة قطر لحصار جائر جوا وبرا وبحرا، مثلما تتعرض لتحريض إعلامي وسياسي كبيرين، وصل حد المطالبة العلنية من قطر بالكف عن دعمها لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ثم تجريم عدد من الجمعيات العاملة في الحقل الفلسطيني بقطاع غزة كجمعية عيد وجمعية قطر الخيرية".

وأكد بيان مجموعة النواب الذين ينسق مبادرتهم، النائب عن جبهة العدالة والتنمية (الإسلامية)، حسن عريبي: "إن تسارع وتيرة هذا الحصار والشحن الإعلامي الرهيب ضد الشقيقة قطر، يستوجب تحركا عاجلا من أبناء وأحرار ورموز الأمة العربية والإسلامية، ودق ناقوس الخطر والتحذير من القادم الأسوأ"، بحسب البيان.

وينتمي أصحاب البيان إلى أحزاب موالية ومعارضة، كحزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم في البلاد، والتجمع الوطني الديمقراطي الموالي للسلطة، وحركة مجتمع السلم، وحركة النهضة، وحركة البناء الوطني، وهي أحزاب معارضة.


وحذر النواب الموقعون من "وعد بلفور جديد أو سايكس بيكو جديد، أقوى إرهابا وبعواقب أخطر من وعد بلفور، وهذا الوعد قطعته هذه المرة بالوكالة عن القوى الصهيونية والغربية؛ مجموعة من الحكومات المحسوبة على العالمين العربي والإسلامي طاعة وخدمة للنظام العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية"، بحسب تعبير البيان.

Publié le:2017-06-14 23:55:40

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