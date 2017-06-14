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في الكاميرا الخفية ''الماسك'': الضحية يهاجم الباجي قايد السبسي من أجل ارضاء راشد الغنوشي

Mercredi 14 Juin 2017
بــاب نــات - وقع المواطن منذر البالغ 53 سنة في فخ الكاميرا الخفية " الماسك" التي تبث على قناة التاسعة.
وتّم استدعاء منذر لنقل بضائع من أحد المنازل ليجد نفسه أمام زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.

وبمجرد بداية عمله, وجد منذر نفسه مورطا في قضية سرقة بعد أن تبيّن أن البضائع التي سينقلها تحتوي على أموال مخبأة داخلها.
ومن أجل التخلص من الورطة, وافق المواطن منذر على مطالب راشد الغنوشي الذي طلب منه مهاجمة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.
وشارك منذر في فبركة فيديو لوقفة احتجاجية مناوئة لرئيس الجمهورية قبل أن يكشف أنه وقع في فخ الكاميرا الخفية.
فيديو جزء 1

فيديو جزء 2
فيديو جزء 2







Publié le:2017-06-14 23:21:07

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