بان كي مون مرشح لرئاسة لجنة الاخلاقيات باللجنة الاولمبية الدولية

Mercredi 14 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-14 18:38:59

- افادت اللجنة الدولية الاولمبية انه تم ترشيح الامين العام السابق لمنظمة الامم المتحدة بان كي مون لرئاسة لجنة الاخلاقيات باللجنة الاولمبية الدولية .وسيتم عرض المقترح للمصادقة في اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية الدولية في عاصمة البيرو( ليما)في شهر سبتمبر المقبل .ويذكر انه في اطار الاصلاحات المقترحة ضمن الاجندا الاولمبية 2020 فان رئيس واعضاء لجنة الاخلاقيات يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية.وفي حال تم اعتماد المقترح فان بان كي مون سيخلف في مهام رئاسة لجنة الاخلاقيات السينغالي يوسوفا ندياي الرئيس الاسبق للمجلس الدستوري السنغالي الذي ستنتهي مهامه بنهاية دورة ليما.