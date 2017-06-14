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في الكاميرا الخفية ''الماسك'': الضحية يقود سيارة لعبة امتثالا لرغبة الباجي

Mercredi 14 Juin 2017
بــاب نــات - وقع المواطن مروان يبلغ من العمر 27 سنة في شراك " الكاميرا الخفية " الماسك" التي تبث في قناة التاسعة.

وقد حاول " مروان" مخادعة الرئيس المزعوم بعد ان اكد له بانه لم يقد سيارة مع حفيدته لكنه اكتشف بان " السبسي" كان يعلم بكل التفاصيل ليطلب منه الاعتذار.
وقد اشترط الرئيس من مروان لقبول اعتذاره ان يقود " سيارة لعبة " في حديقة المنزل وهو ما اذعن له وقام بقيادة السيارة.
وقد تفاجئ الضحية في نهاية المطاف ان الامر مجرد كاميرا خفية حيث علق قائلا " لا يمكن ان نرفض طلب رئيس الجمهورية".
فيديو جزء 1
فيديو جزء 2

فيديو جزء 3







Publié le:2017-06-14 00:58:52

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