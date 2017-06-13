وزير الدفاع الأمريكي يصف الحصار المفروض على قطر بأنه ''وضع معقد للغاية''

Mardi 13 Juin 2017

وكالات - وصف وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، يوم الاثنين الحصار المفروض على قطر من بعض دول الخليج ومنها السعودية بأنه “وضع معقد للغاية”، ومجال يجب التوصل فيه إلى تفاهم.



وأبلغ ماتيس، لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، بأن “أمير قطر ورث تركة صعبة، وأنه يتحرك في الاتجاه الصحيح”.







Publié le:2017-06-13 02:05:46

