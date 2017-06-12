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في برنامج الصدمة: التونسيون يرفضون شراء البضائع الإسرائيلية
Lundi 12 Juin 2017
بــاب نــات
- بث برنامج " الصدمة" على قناة " mbc " فيديو حول ردة فعل التونسيين تجاه بضائع اسرائيلية تباع في السوق التونسية.
وعبر عدد من التونسيين عن رفضهم لشراء بضائع صهيونية مشددين انهم مع رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقد وصل ببعض المشاركين الى حد تعنيف " البائع"..
Publié le:2017-06-12 22:59:53
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