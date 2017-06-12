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جريدة ''الفجر'' تتوقّف عن الصدور نهائيا

Lundi 12 Juin 2017
بــاب نــات - أفادت الشروق ان قرارا اتخذ بإيقاف النهائي لتوزيع النسخة الورقية لجريدة الفجر وذلك تزامنا مع اخر أسبوع من شهر رمضان الحالي لأسباب مالية وخطايا متخلدة بذمة الصناديق الاجتماعية.

وأضافت الصحيفة ان من اسباب ايقاف " الفجر" هو تحمل حركة النهضة وقيادتها لعبئ ما ينشر بالجريدة وخطها التحريري رغم انه يعيش شبه استقلالية.
وحسب مصادر الشرو فانه من المرجح تحويل النسخة الورقية الى موقع الكتروني.




Publié le:2017-06-12 13:39:22

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