Tunisie : La guerre à la corruption; coup de poker tactique ou vraie politique publique?

Lundi 12 Juin 2017

Doutes grandissants et questionnements des observateurs

Les mdias internationaux suspectent le bluff du coup de poker!

La GAC : intentions, options et rationnel

La GAC : arbitrages, faux-semblants et timing

La GAC peut voluer vers une politique publique





Le 23 mai, le Chef du gouvernement surprend la Tunisie entire et annonce une guerre la corruption (GAC), avec en prlude des arrestations de personnalits connues, prsentes comme tant des barons de la corruption et des menaces la suret de lÉtat. Une telle annonce arrive quelques heures seulement aprs les vnements violents et sanglants au Kamour-Tataouine (un mort et une cinquantaine de civils blesss); et elle sonne comme un providentiel changement de cap dans lagenda politique du gouvernement; et un bienheureux alignement sur les revendications dune opinion publique, dj trs demandeuse d'actions fortes contre les barons de la corruption et leurs relais au sein de lÉtat.Comme une tornade en plein dsert, lannonce du Chef du gouvernement a remu ciel et terre en Tunisie par ses buzz words (corruption et guerre), son timing (enlisement de la crise du Kamour) et son caractre providentiel; suscitant un vritable espoir populaire et collectif! Cette surprenante tornade politique a aussi soulev beaucoup de poussires et de fumignes dans le sillage des dbats politiques de lestablishment tunisois, aveuglant certains, tourdissant d'autres et dsaronnant au passage de nombreux observateurs, pourtant habitus aux secousses et tumultes politiques de la Tunisie post-2011.Trois semaines aprs, la poussire commence tomber, les lites de lestablishment commencent retrouver leur esprit, calme et srnit pour raisonner et voir la ralit en face. Et les premires questions commencent fuser, notamment au regard i) du caractre slectif des arrestations (une dizaine d'accuss mis en rsidence surveille), ii) du caractre suspicieux du calendrier du dclenchement de ladite guerre, iii) du caractre dent et sans vritables munitions de l'action engage (sans moyens financiers, juges en conflit salarial avec le gouvernement, etc.), iv) du caractre improvis de cette guerre sans d'objectifs, sans calendrier, sans cibles et sans instruments d'actions, autres que les rafles mdiatises, les arrestations-spectacles et la rhtorique obsquieuse de certains ministres.Aucun document de stratgie, aucune vidence probante, aucun calendrier, rien nest prsent noir sur blanc! On se limite aux phrases accrocheuses et autres rituels tlviss de ministres et dintellectuels rompus aux pinceaux des maquilleuses des plateaux de TV et des lumires feutres du dcorum verbeux de certaines missions populistes prtendument politiques.Autant de questions qui s'ajoutent des dissonances grossires dans le discours du Chef de gouvernement (quant aux moyens mobiliss), dans les ractions des membres de son parti (Nida), dans les rpliques de certains lus pris au dpourvu par la tournure des vnements. Un virage politique 180C, passant de la pression des manifestants sigeant sous les tentes du Kamour aux arrestations muscles de notables amis du pouvoir et habitus des mondanits politiques des ambassades et des rceptions des ministres en exercice.Les mdias internationaux ont soulev ces dissonances et ont utilis diffrentes mtaphores pour qualifier la GAC annonce par le chef du gouvernement. Pour certains mdias cette guerre i) a l'allure d'un spectacle de fantasia pur-sang arabe (parade de cavaliers simulant une attaque de cavaliers contre des cibles fictives), ii) pour d'autres ce n'est qu'un cran de fume ou pouvantail en carton pour calmer les manifestations du Kamour, dissuader ou dtourner l'attention de lopinion publique et ii) pour d'autres encore, ce n'est qu'un grossier rglement de compte interne entre bandes de corruption rivales et groupes de pression politiques concerns par les dividendes conomiques et politiques de la corruption en Tunisie. Le gouvernement est prsent comme juge et partie de ce rglement de compte suppos, et les citoyens comme les dindons de la farce.Nonobstant ces doutes, lannonce de la GAC tombe point nomm pour une opinion publique avide dune guerre totale la corruption; une guerre sans merci et une guerre institue dans le cadre d'une vraie politique publique, assortie d'objectifs, de moyens, de cibles atteindre, d'effets mesurables et permettant de jauger les rsultats (victoire, dfaite, etc.) dans cette guerre. Une politique vhicule par des plans daction officiels, des instruments et des budgets engageables dans limmdiat.Vient alors lpineuse question voulant savoir si oui ou non la GAC, telle quannonce par Chahed constitue une vritable politique publique, plutt quune action circonstancielle, ou simplement un bluff comme il sen fait souvent dans le jeu du poker politique. La prsente chronique tente de dmler les cartes et rpondre cette question.La suite du texte examine la GAC, telle que prsente par Chahed, et laune dune grille labore et teste par un politologue amricain dnomm Bardach, un spcialiste des politiques publiques (Universit Berkeley-California), et dont le manuel de politique publique constitue une rfrence internationale et incontournable pour ceux et celles qui sont concerns par l'analyse des politiques publiques (ministre, parlementaire, journalistes, stratgistes, citoyens, tudiants, etc.). Une copie du livre (tir des millions dexemplaires) et dont une version rcente est cliquable gratuitement dans cet hyperlien . La grille de Bardach traite de 8 points distincts caractrisant ce quest (et ce qui nest pas) une vritable politique publique. Les 8 points sont traits dans lordre en deux blocs.Pour tester le srieux et la robustesse d'une politique publique, on doit examiner le problme vis, les options disponibles, les critres et les retombes escomptes.1- Quel est le? La rponse cette question constitue le point de dpart de toute politique publique digne de ce nom. Se tromper de problme, c'est se tromper dans le choix des instruments dinterventions, des cibles atteindre et utilement se tromper de politique publique. C'est comme en science exacte ou en mdecine, contrer une hmorragie intestinale commence par identifier la source de lhmorragie, cerner son ampleur, ses contours, avant d'oprer et d'amputer des organes en guise de traitement.Concrtement, dans le cas de la GAC, annonce par le Chef du gouvernement, on donne limpression que le problme de la corruption est un phnomne homogne, indivisible, facilement identifiable lil nu pour les soldats et commandos engags dans la guerre mener. On occulte de facto, le fait que le flau de la corruption en Tunisie implique plusieurs acteurs nichs au sein de divers cosystmes gouvernementaux (administration, cabinet de ministre, gouvernorat, douane, police, justice, socit dÉtat, etc.), au sein de la classe politique (partis politiques, groupes de pression, lobbyistes, parlementaires, etc.), au sein du secteur priv (milieux d'affaires, contrebandiers, milieux informels, milieux financiers) et mme dans les syndicats (UGTT, UTICA, etc.). Chahed ne dit rien sur ces acteurs et ne reconnait pas que le flau de la corruption opre souvent au grand jour par des transactions structures en rseaux et dans le cadre d'un march constitu d'offreurs et de demandeurs, de grosses transactions et de petites transactions (devises, contrebandes, prohibition, avantages, etc.). Le gouvernement ne semble pas tre dispos gratter le vernis administratif et politique, pour savoir comment la corruption se dploie et gangrne diffrents secteurs conomiques (nergie, importation, devise, tourisme, produit de luxe, produits illgaux, etc.), diffrentes industries et rgions.A fortiori, la GAC annonce ne cerne pas son ennemi et ne le dcrit pas correctement. Or, cerner le problme pour mieux le solutionner constitue la premire condition de succs d'une politique publique. Sans dfinition claire et prcise du problme solutionner, l'action gouvernementale peut partir dans toutes les directions, errer linfini, comme Alice au pays des merveilles, sans jamais pouvoir prendre le chemin le plus court, le plus efficace et le moins coteux pour la collectivit.Le gouvernement n'a encore pas fait un diagnostic et une radioscopie rassurante du problme solutionner avant de passer l'action et annoncer urbi et orbi sa GAC. Le gouvernement est aujourd'hui incapable de faire un tat de lieux du problme qu'il prtend contrer. Il est temps que ce portrait soit fait et tay de faon limpide. Le portrait du problme solutionner identifiera mieux lennemi combattre et aidera l'laboration d'une vritable politique anticorruption.2- Quellessur la corruption? Comme soulign prcdemment, les acteurs de la corruption sont multiples, leurs transactions sont multisectorielles, leurs dploiements sont interrgionaux et internationaux. Cette ralit est loin d'tre documente par des statistiques fiables, des estimations conomiques mesurables (par tudes de cas, sondage, enqute, modlisation conomtrique, INS, etc.) ou encore par des flux financiers reprables en termes de pertes collectives et de manque gagner pour les contribuables.Au demeurant, aucune cartographie des rseaux et des flux impliquant les rseaux de corruption n'est aujourd'hui disponible en Tunisie. Pire encore, les dfinitions du concept de la corruption et de ses catgories sont encore inexistantes au sein du gouvernement pour esprer un minimum d'harmonisation dans le jargon et le lexique gouvernemental.Le ministre de lAgriculture a sa propre dfinition qui permet de qualifier quasiment tous les fonctionnaires de corrompus, le Porte-parole du gouvernement soutient que la corruption se limite certains milieux d'affaires dj connus et dj en procs. Sur un autre registre, le chef du gouvernement va jusqu' suggrer que la corruption est aussi puissante que l'État, et que le temps est venu pour faire un choix entre l'État tunisien et la corruption. Une vritable cacophonie smantique est dblatre par les membres du gouvernement au sujet du concept corruption et de ses catgories. Le tout dnote de l'ampleur des confusions conceptuelles quant au phnomne de la corruption, ses acteurs, ses agrgats et ses formes en Tunisie daujourdhui.Quoi quil en soit, faute de dfinition claire des variables et dimensions clefs de la corruption, on ne peut prtendre pouvoir savoir et mesurer de quoi parle-t-on. Mesurer les transactions de la corruption et localiser les tranches de la corruption permet aux dcideurs de documenter les forces de l'adversaire contre qui on prvoit un assaut.Un spcialiste de neurosciences s'adressant un auditoire de parlementaires et politiciens amricains (en 2013), leur dit what you can't measure, you can't manage!. Ce que vous ne pouvez pas mesurer, vous ne pourrez pas le gouverner ou le grer!3- Quelles sont les: guerre d'usure, guerre clair, guerre de tranches, etc.? Techniquement, une politique publique nest rien dautre quun ensemble de mesures dactions issues dune dcision gouvernementale adopte officiellement, avec des noncs chiffrs et documents, dans un contexte donn et pour agir en faveur d'un changement assorti d'objectifs, de moyens, d'instruments, etc. Le tout pour rompre avec le statu quo et solutionner des problmatiques places en tte de priorits de lagenda des priorits politiques.Les politiques publiques qui se respectent optent pour des solutions et instruments partir d'un examen minutieux de diverses options alternatives disponibles pour le gouvernement. Seules quelques-unes seront retenues, les autres tant juges insatisfaisantes l'aune de certains critres de slection (voir ci-dessous). Le choix des options retenues se fait parmi celles pouvant solutionner le problme, de manire rationnelle et acceptable par la socit. C'est aussi dans ce cadre qu'on peut mener une guerre chirurgicale (moderne, efficace) qui cible uniquement le problme (sans victimes ou mfaits collatraux) et au moindre cot pour la socit. C'est aussi dans ce cadre qu'on peut mettre sur la table les stratgies et options envisageables.Concrtement, la GAC annonce par le gouvernement ne semble pas tre en mesure de qualifier ses options et de dire comment ces options sont slectionnes au vu de donnes probantes sur le problme solutionner. Sans ces options et donnes, on ne peut, au 21e sicle, prtendre mener une vraie politique publique anticorruption.4- Quels sont les? Les dcisions gouvernementales ont besoin de critres permettant de faire les meilleurs choix d'option, en fonction des ressources disponibles et des prfrences sociopolitiques. Les politiques publiques sont values l'aune de critres socio-conomiques et politiques qu'on doit ncessairement connatre d'avance pour calibrer les objectifs atteindre, justifier les instruments d'intervention, prciser les chanciers, mobiliser les ressources requises, etc.On peut imaginer que dans les guerres la corruption on peut retenir le critre de la clrit (guerre d'usure ou guerre clair), le critre du cot-efficacit (atteinte des objectifs aux moindres cots) ou encore le critre du rendement conomique (cots engags et bnficies obtenus), le critre de l'acceptabilit politique (vote et intentions de vote, pouvoir, opinion publique, etc.). D'autres critres sont possibles et envisageables: incrmentalisme, modulation, etc.Pour la lutte la corruption, comme pour le reste de laction gouvernementale, chaque critre ou groupe de critres gnrent des choix et des instruments d'intervention diffrents de par leur nature, intensit ou encore fiabilit. Le choix des critres de slection des options n'est pas neutre, chaque critre peut gnrer des consquences plus au moins dsirables et dfendables au nom de la collectivit dans son ensemble.Paradoxalement, la GAC annonce par Chahed na pas fait ce dbat sur les critres socio-conomiques ou politiques devant faciliter le choix des options requises pour permettre une lecture globale et rassurante sur les vritables motifs et intentions de la GAC annonce.Dans la mme veine, les partis politiques ne se sont pas exprims ce sujet, et tout semble se baser sur une gestion vue et des ractions au cas par cas, sans balises durables ou tableau de bord pour piloter d'ensemble de l'action collective contre la corruption. Faute dinformations gouvernementales, certains partis parlent de guerre dusure et dautres parlent de guerre clair oprant dans la clrit pour craser un ennemi encore trs mobile et capable de sadapter.5- Quels sont les? Le choix et la slection entre les options d'interventions contre la corruption doivent se baser sur des projections et des anticipations sur les cots et les retombes de chacune des options. Cette projection sappuie en principe sur les donnes et les critres prcdemment mentionns. Or, nous avons bien vu que le gouvernement n'a pas encore runi les donnes requises, labor les critres et encore moins identifi les alternatives et les options de sa GAC. Évidemment, ces carences dvoilent, sans l'ombre d'un doute que le gouvernement n'a pas prpar sa GAC, et n'a aucunement t en mesure de faire des choix entre des options alternatives, l'aune de critres de slection et de rendement, tenant compte de la capacit payer du pays.Le ministre conseiller en matire conomique du Chef du gouvernement aurait d concevoir ou commandit des spcialistes des modles de simulation conomtrique pouvant clairer les dcisions et optimiser le rendement de laction (versus linaction) contre la corruption. De tels modles existent (Banque mondiale, FMI et ailleurs), et avant de parler dune politique publique en matire de lutte la corruption, on se doit de dmontrer les scnarii envisageables et leur rentabilit conomique et politique.6- Quels sont les? La dclaration de la GAC a pris par surprise plusieurs acteurs et partis politiques membres de la coalition au pouvoir. Certains taient dj engags, et fond, pour embellir la dernire version du projet de rconciliation prne par le prsident Essebsi. En plus du Nida, de Nahda, d'autres acteurs politiques voulaient jouer le jeu de la rconciliation et applaudir sans rserve la grce prsidentielle aux plus corrompus au sein de l'État et dans les milieux daffaires. La surprise de ces partis a t grande le 23 mai, quand ils ont appris lannonce de la GAC, alors quils saffairaient convaincre leurs bases lectorales de la ncessit dune rconciliation amnistiant les corrompus. Certains ont vite chang de cap et se sont mis dans la foule, faire l'loge de la GAC, alors qu'ils sont dj englus dans les mandres dune rconciliation prnant l'impunit aux corrompus.Une gymnastique invertbre difficile tenir et expliquer aux enfants! Une ralit, un peu tuniso-tunisienne, permettant certaines lites et partis politiques de parler des deux cts de la mme bouche : dun ct on dclare un appui limpunit des corrompus et de lautre ct de la mme bouche on dclare lloge de la GAC de Chahed. Cela dit, la classe politique tunisienne commence raliser l'impasse dans laquelle elle se trouve en devant accepter la fois i) le projet de Carthage qui vise une rconciliation axe sur l'impunit et le blanchiment de la corruption et ii) le projet de Chahed qui dclare de son ct la GAC. Le rationnel dcisionnel est certainement mis au dfi, non seulement chez les membres du gouvernement, mais aussi chez les parlementaires et les lites politiques de la Tunisie dans son ensemble.Ici, les trade-offs sont pnibles et les arbitrages sont difficiles tenir. Dans ces conditions, la GAC est condamne se contorsionner au point de perdre sa raison dtre et de limiter sa porte et sa vigueur.7- Quelet quelle logique? La prise de dcision constitue l'ultime aboutissement d'une politique ou action publique. La dcision vient couronner les activits dlaboration d'une politique en apportant les derniers arbitrages et en annonant le dclenchement de la communication et de la mise en uvre d'une politique. C'est ce qua t fait le 23 mai par Chahed, et ce la surprise gnrale.Or, une telle dcision est venue dans un contexte politique particulirement sensible et pas ncessairement favorable. Un contexte travers par deux processus politiques secouant la Tunisie entire et le gouvernement en premire ligne. Le premier concerne le processus de ngociation du projet de rconciliation qui prne l'amnistie pour les auteurs de corruption et qui est diamtralement oppos l'annonce de la GAC. Les citoyens, tous comme les lites tunisiennes, s'attendent dsormais que le processus dcisionnel prnant la rconciliation soit cart totalement de la scne politique, devenant caduc de facto. Chahed a annonc sa GAC en connaissance de cause, et ce faisant il a d faire des arbitrages pour adoucir son projet de lutte la corruption et surtout pour pactiser avec les adeptes du projet de rconciliation/impunit. Cet arbitrage encore tenu secret aurait port sur une dlimitation de l'ampleur de la GAC certaines personnalits sulfureuses, en vitant par exemple de toucher la corruption dans les milieux bureaucratiques de l'administration publique, mais aussi les milieux politiques (lus, lites et meneurs dans les partis politiques).L'autre processus politique ayant t directement impact par la dcision de Chahed de mener sa GAC est bien celui entourant les affrontements du Kamour et Kbili, entre des manifestants revendiquant plus de transparence dans la gestion de la rente ptrolire, et plus d'emploi pour les jeunes de la rgion. La dcision de Chahed a simplement court-circuit l'attention publique et boulevers lagenda mdiatique au profit de la GAC.Dans les deux cas, le Chef du gouvernement a bien cadr sa dcision, marqu des points en popularit. Cela dit, tout laisse comprendre que la dcision de Chahed ressemble plus un coup de poker stratgique, dans un contexte trs tendu et explosif. Par son caractre inattendu, ce coup de poker permet Chahed de reprendre l'initiative et l'aura qu'il a perdues dans la gestion du dossier de Tataouine. Lannonce de la GAC a permis Chahed de marquer des points politiques vis--vis des autres partis politiques surpris par la tournure des vnements et obligs de faire du rattrapage pour figurer dans l'agenda mdiatique, dsormais monopolise par la GAC.Ce contexte politique a influenc le cadrage de la GAC et a fait que le gouvernement place son action dans le registre des actions ponctuelles et coup de poing. Certains journalistes internationaux nhsitent pas mettre lannonce de la GAC dans le registre des leurres ou pouvantails politiques que les gouvernements engagent pour dtourner l'attention publique et dplacer l'agenda de l'opinion publique.La marge de manuvre dcisionnelle disponible pour Chahed a fait que sa GAC soit slective, discrtionnaire, fbrile et maladroite dans sa procdure (arrestation militaire, rsidence surveille, etc.). Le contexte a fait que cette guerre pargne (encore) les fonctionnaires, les milieux de la police/douane, les milieux bancaires, les Socits d'État... Pour focaliser l'attention sur une douzaine darrestations et attendre pour voir comment va-t-on ragir au niveau de la rue et de l'opinion publique.À ne pas oublier que Chahed fait figure d'un possible successeur la prsidence de la rpublique. À ce titre, il est prudent et joue une partie de sa carrire politique. Cest pourquoi il est port vers uneminimisant les risques potentiels d'une guerre chaotique et impopulaire dans le bassin de llectorat du Nida; un melting-pot d'anciens partisans de Ben Ali, de militants affairistes, libraux, lacs et opportunistes. Cette posture faisait que la GAC ne peut se permettre de cibler une partie de son lectorat, notamment chez les fonctionnaires et certains cadres issus des classes moyennes (banques, socits d'État, lites politiques, etc.).Tous ces paramtres font que la GAC annonce par Chahed s'apparente un baroud d'honneur post-kamour (vnement sanglant et pas encore rgl)! En l'tat, une telle guerre ne peut aucunement tre considre comme une politique publique part entire. Les diffrents points noncs prcdemment permettent de dmontrer cette impossibilit.8- Quelle communication et pour quel public ? À lre du Web2.0 et des rseaux sociaux, la communication politique occupe une place grandissante dans le succs ou l'chec des actions gouvernementales (politiques, programme, projet, etc.). Pour annoncer la GAC, Chahed a choisi de passer par les journalistes (TV, radio, presse crite). Il l'a fait au compte-gouttes et par des formules-chocs (comme!) et des phrases punches peu explicites sur ses vritables intentions. Il a par contre lch certains de ses ministres populaires pour faire les discours sa place et expliquer l'importance et la porte de ladite GAC. Des ministres tels que Korchid et Dahmani sont omniprsents et dautres, comme AbdelKafi, sont simplement retirs et somms de rester discrets, mme si la GAC a une forte porte financire et conomique.Dans la foule, on ne sait pas encore qui est le ministre responsable et imputable de la mise en uvre de la GAC, en Tunisie. Cela en dit long sur le flou dans les responsabilits et la mollesse de la chaine de commandement de cette prtendue guerre.Dans tous les cas, le gouvernement a prfr une communication base sur la rhtorique et la narration, vitant par la mme de fournir des documents analytiques et des livrables crits qui accompagnent normalement les annonces des vritables politiques publiques. L aussi, on constate que le gouvernement ne s'tait pas prpar, comme il se doit, pour annoncer cette GAC.Pour mriter le statut de vritable politique publique, le gouvernement aurait d laborer des documents rigoureux, publics et officiellement paraphs pour dvoiler ses donnes, tayer ses plans et justifier une lgitimit oprationnelle de son action, avec des objectifs et rsultats escompts.Le gouvernement a communiqu la GAC en faisant rfrence des lois et rglements rcemment vots ou voter, les communiquant comme les leviers majeurs de la GAC. De facto, Chahed a privilgi le juridisme au dtriment du pragmatisme quimpose une politique publique robuste, imputable et responsable. Il a choisi de communiquer et de convaincre en vitant une approche pragmatique et proactive; et en adossant un juridisme passif, hrit dune certaine gouvernance gauloise ( la Franaise), pour qui les politiques publiques sont avant tout vhicules par des Lois et rglementations judiciaires relevant des tribunaux et de la main invisible du pouvoir lgislatif. Mme la France a volu ce sujet, pour aller davantage vers plus de pragmatisme et positivisme dans la conception et la mise en uvre des politiques publiques.En Tunisie, on sait que pour la lutte la corruption en Tunisie, loption juridique est sature depuis des lustres, les juges sont souvent mcontents, sont en sous-effectifs, certains sont de mche avec les rseaux de corruption. Le tout fait que loption judiciaire mnera davantage de perte du temps et une impasse prvisible par laccumulation de dossiers en attente et sans suite.Les dimensions analytiques retenues par la grille de Barlach ne permettent driger la GAC au statut de politique publique. Bien au contraire, tout porte croire que la GAC sapparente davantage une dcision tactique, dont les finalits et les dterminants sont rechercher sur le terrain politique (lection venir, lutte au sein des partis, tension au sein du gouvernement de coalition, etc.) et les pressions sociales issues des vnements de Tataouine et Kbili, durant les mois davril, mai et juin.Mme si certains observateurs critiques et certains dtracteurs voraces vont jusqu qualifier la GAC par de ptard mouill, dcran de fume, de leurre politique, de coup de poker tactique; la GAC mrite dtre renforce pour simposer comme une politique publique part entire.Cest vrai que les observateurs constatent de nombreux bricolages politiques dans la GAC, mais lopinion publique est prte pardonner pour esprer avoir enfin une vritable politique publique visant la lutte la corruption dans toutes ses formes, niches et ramifications.Cela dit, une telle politique est gntiquement incompatible avec celle prne actuellement par le prsident Essebsi et voulant amnistier les corrompus ayant fraud au sein et avec lÉtat. Le gouvernement doit rassurer ce sujet, pour gagner la confiance et restaurer le capital social.De nombreux partis politiques sont embourbs et sont enclins se prononcer favorablement et en mme temps pour le projet de blanchiment de la corruption (rconciliation) prne par Essebsi et pour son concurrent celui avanc sous le label de la GAC. Cela ne fait pas honneur la classe politique tunisienne! Ces deux projets sont antinomiques et le temps est venu pour viter la posture zbre et camlon annonant un accord sur tout et sur rien, sur la chose et son contraire.Une politique publique visant la lutte la corruption ne peut pas voir le jour sans la consultation des institutions et des personnalits politiques ayant pris position et montr leur acharnement contre la corruption et les corrompus, sur les diverses tribunes et des dans les diverses instances ddies la lutte la corruption.