تعيينات إعدادا لموسم إفتتاح مدينة تونس الثقافية في بداية 2018

Lundi 12 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-12 10:36:40

- أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ صادر يوم الإثنين عن تعيين هشام بن عمار مديرا فنيا للمكتبة الوطنية السينمائية والسيد محمد شلوف مستشارا فنيا، و ذلك إعدادا لموسم إفتتاح مدينة تونس الثقافية في بداية 2018