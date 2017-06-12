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Culture

تعيينات إعدادا لموسم إفتتاح مدينة تونس الثقافية في بداية 2018

Lundi 12 Juin 2017
بــاب نــات - أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ صادر يوم الإثنين عن تعيين هشام بن عمار مديرا فنيا للمكتبة الوطنية السينمائية والسيد محمد شلوف مستشارا فنيا، و ذلك إعدادا لموسم إفتتاح مدينة تونس الثقافية في بداية 2018





Publié le:2017-06-12 10:36:40

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