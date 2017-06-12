Publié le:2017-06-12 10:36:40
تعيينات إعدادا لموسم إفتتاح مدينة تونس الثقافية في بداية 2018
Lundi 12 Juin 2017
بــاب نــات - أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ صادر يوم الإثنين عن تعيين هشام بن عمار مديرا فنيا للمكتبة الوطنية السينمائية والسيد محمد شلوف مستشارا فنيا، و ذلك إعدادا لموسم إفتتاح مدينة تونس الثقافية في بداية 2018
Publié le:2017-06-12 10:36:40
Publié le:2017-06-12 10:36:40
festival-00bed350ff469a4064bf632213620a0c-2017-06-12 10:36:40
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Par:Extra (Tunisia )
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