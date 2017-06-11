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Sport

مونديال-2017 (دون 20 عاما): إنقلترا تفوز بأول لقب في تاريخها

Dimanche 11 Juin 2017
بــاب نــات - توجت إنقلترا يوم الأحد لأول مرة في تاريخها بمونديال الشباب لكرة القدم (دون 20 عاما) بكوريا الجنوبية عقب فوزها على فنزويلا بهدف نظيف.

وحمل الهدف الوحيد في المباراة التي أقيمت بملعب "كأس العالم سوون" توقيع دومينيك كالفيرت ليوين (34) فيما أهدر ادالبيرتو بينياراندا ركلة جزاء كانت ستمنح فنزويلا التعادل (73).
وتعد هذه المرة الأولى التي تتوج فيها إنقلترا بهذا اللقب الذي تعتبر الأرجنتين الأكثر حصدا له بواقع ستة ألقاب.
وكانت إيطاليا قد تمكنت في وقت سابق من الحصول على المركز الثالث بتغلبها على الأوروغواي 4-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.
ر-امين



Publié le:2017-06-11 16:05:27

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