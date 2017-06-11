أردوغان يدعو لإنهاء الأزمة في الخليج قبل نهاية شهر رمضان

Dimanche 11 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-11 00:08:55

- قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو (السبت) إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ وزير الخارجية البحريني بضرورة إنهاء الأزمة في الخليج قبل نهاية شهر رمضان.وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن تركيا ستواصل الجهود الرامية لحل الخلاف الناتج عن إعلان عدد من الدول قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.وقال تشاوش أوغلو إن القاعدة العسكرية التركية في قطر هدفها أمن منطقة الخليج لا أمن دولة بعينها.وكان عدد من الدول قد أعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وغلق المجالات البرية والجوية والبحرية معها، وهو ما رفضته دول عدة من بينها تركيا وأعلنت دعمها لقطر.