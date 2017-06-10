سفارة سويسرا بتونس تتبنّى مشروع ''سيني فيرمة'' لعدنان الهلالي لإحداث سينما في القرى الجبلية بالقصرين

Samedi 10 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-10 22:04:14

- بعد إطلاق مشروع "سيني فيرمة" أو سينما القرية بأحد أرياف ولاية نابل، أعلن الفنان عدنان الهلالي عن الشروع في وضع اللبنة الأولى لإنجاز أول سينما قروية في منطقة "قارة النعام" الريفية التابعة لمعتمدية فريانة من ولاية القصرين، وذلك ببادرة من سفارة سويسرا في تونس، مضيفا أنه سيتم تركيز هذا المشروع الثقافي في مدرسة كائنة بهذه القرية وذلك بعد الاتفاق مع المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين التي تفاعلت مع المقترح.ويتنزل إنجاز هذه القاعة السينمائية ضمن مشروع "سيني فيرمة" أو سينما القرية في أرياف الجهة للناشط الثقافي عدنان الهلالي، إذ " سيتم تنظيم عديد التظاهرات و الفقرات و المشاريع التي صاغها هذا الفنان للإسهام في تنمية ثقافية هادفة ومتصالحة مع محيطها في قرى ولاية القصرين، وذلك في إطار الاحتفالات المتواصلة بتظاهرة "سمامة عاصمة كونية للثقافة الجبلية".وأشار الهلالي إلى أن سفارة سويسرا بتونس انطلقت من سنوات في تنفيذ برنامج تنموي لفائدة عدد من القرى الجبيلة بالقصرين منها "السفيسيفة" و"فيض المثنان" و"المراونة" و"قارة النعام" و"أولاد أحمد" و"الربايْعية" و"زلفان"، مبرزا أن المشروع ارتكز في مستهلّه على توفير الماء الصالح للشراب في إطار برنامج ضخم بعنوان "مشروع ماء القصرين"، ثم تطوّر ليشمل المجال التربوي والثقافي المتعلق بالبيئة وبخصوصيات الجهة.تجدر الإشارة إلى أن الفنان عدنان الهلالي كان قد أنجز أول نموذج لمشروعه "سيني فيرمة" في قرية "غرداية" بنابل السنة الفارطة، وحقق نجاحا إعلاميا و تربويا وتنشيطيا.ويعمل على الاعتناء بالفضاء الأول الذي يتمثل في تحويل بيت مكيف فلاحي إلى سينما قرية، حيث يتخذ الأطفال من التبن مقاعدًا لهم.ويلعب مشروع "سيني فيرمة"، بحسب صاحب المبادرة، أدوارا تربوية تثقيفية بالأساس، كما يهدف إلى حماية البيئة والمحيط.مر/لمح