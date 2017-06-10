جاء ذلك في تعميم رسمي وجهته الهيئة إلى ملاك ومشغلي المرافق السياحية، وأكد أيضا "وجوب الالتزام باختيار القنوات المناسبة مع القنوات السعودية الرسمية".
وطالبت الهيئة "بعدم وضع أجهزة استقبال داخل الغرفة والوحدة السكنية، وأن تكون أجهزة الاستقبال مركزية وتتبع إدارة المنشأة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت شبكة الجزيرة القطرية أن "مواقع الشبكة ومنصاتها الرقمية تتعرض حاليا لمحاولات اختراق ممنهجة ومستمرة"، في ما يعد ثالث محاولة اختراق تتعرض لها مواقع إعلامية قطرية خلال أسبوعين.
Publié le:2017-06-10 11:53:37
Par:kamelwww (France )
Sur:السعودية تحظر قناة الجزيرة في فنادقها