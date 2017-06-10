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السعودية تحظر قناة الجزيرة في فنادقها

Samedi 10 Juin 2017
وكالات - حذرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية من تشغيل قناة الجزيرة داخل الفنادق والمرافق السياحية، وشددت الهيئة على حذف جميع القنوات التابعة لشبكة الجزيرة من قائمة البث الفضائي "داخل الغرف وجميع مرافق الإيواء السياحي"؛ تفادياً لعقوبات تصل إلى غرامة قيمتها مئة ألف ريال سعودي (نحو 27 ألف دولار) وإلغاء الترخيص معاً.

جاء ذلك في تعميم رسمي وجهته الهيئة إلى ملاك ومشغلي المرافق السياحية، وأكد أيضا "وجوب الالتزام باختيار القنوات المناسبة مع القنوات السعودية الرسمية".
وطالبت الهيئة "بعدم وضع أجهزة استقبال داخل الغرفة والوحدة السكنية، وأن تكون أجهزة الاستقبال مركزية وتتبع إدارة المنشأة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت شبكة الجزيرة القطرية أن "مواقع الشبكة ‏ومنصاتها الرقمية تتعرض حاليا لمحاولات اختراق ممنهجة ومستمرة"، في ما يعد ثالث محاولة اختراق تتعرض لها مواقع إعلامية قطرية خلال أسبوعين.




Publié le:2017-06-10 11:53:37

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2 de 2 commentaires pour l'article 143899

Kamelwww  (France)  |Samedi 10 Juin 2017 à 12h 24m |           

دولة بني جهلان..................... تمنع قناة المعرفة....
عادي جدا... حكام جهلة... وشعوب غبية.


Sarih  (Tunisia)  |Samedi 10 Juin 2017 à 12h 19m |           
كنت نسمع بالفقر المتقع ياخي توا بدا فما حتى الجهل المتقع إلي تعاني منه بعض شعوب وحكام الخليج



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