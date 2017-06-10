الفنان فوزي بن قمرة يعانق ابداع الانشاد الديني في احدى سهرات مهرجان المدينة بصفاقس

Samedi 10 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-10 16:09:25

- بالاناشيد الدينية والترنيمات الصوفية تسلطن وابدع ليقنع ويمتع جمهوره على مدى نحو ساعتين... هكذا كانت اطلالة الفنان فوزي بن قمرة على جمهور صفاقس من عشاق السهرات الرمضانية, خلال حفل فني احياه, الليلة الماضية, بالمركب الثقافي محمد الجموسي وذلك ضمن فعاليات الدورة الواحدة والعشرين لمهرجان المدينة بصفاقس التي تتواصل من 1 الى 21 جوان الجاري.الوصلات الفنية الروحانية التي اداها فوزي بن قمرة رفقة فرقته الموسيقية على غرار "ابدا باسم الله" و"تحن اليك الروح" و"شفت الدنيا على كل الوان" و"هذه الدنيا كل احوال تتقلب من حال الى حال" ... لاقت من الجمهور الحاضر بعدد محترم من مختلف الاعمار والاجناس, الإنصات والمتابعة تخللتها بعض الهتافات والزغاريد من حين الى آخر.يذكر ان هذه السهرة التي احياها الفنان فوزي بن قمرة ببادرة مشتركة من ادارة مهرجان المدينة وجمعية صفاقس الخيرية, هي حفل خيري وقد اكد فوزي بن قمرة في تصريح اعلامي قبل انطلاق العرض على "ان الفن يجب ان يكون في خدمة المجتمع والمشاريع الخيرية قبل ان يكون لاهداف نفعية وربحية".هب