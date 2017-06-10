بين الدكتور المرزوقي و غادة عبدالرازق .. إعلام العار يواصل انحداره !

Samedi 10 Juin 2017





Publié le:2017-06-10 00:34:01

قدم الاعلام التونسي في مجمله صورة قبيحة اكدت ان البوصلة تتجه نحو الاسفل وان الجنون الذي اعقب زلزال سبعطاش ديسمبر واسهمت في هيجانه محطة 23 اكتوبر 2011 ، يمضي بسرعة الى القاع لينتهي المشهد الى مستنقع من النفايات الآسنة ، اذْ لا خبر عن تحسن صحة القطاع او استقرار حالته التي تتحول بسرعة من خانة الامراض الى خانة الاوبئة ومنها الى الجوائح، وما يعمق الحيرة ان الدلائل والاعراض والسلوكات الشاذة التي ترشح عن جل وسائل الاعلام تؤكد ان الاورام استفحلت وان العقاقير والمستحضرات انتهى وقتها كما تجاوز الزمن فرضية العلاج الكيمياوي ، هي اذا جيف لا ينفع معها الاسعاف بقدر ما تحتاج لاجتثاث شامل وتعقيم مركّز لأماكنها ومطاردة ذبذباتها النتنة بواسطة الكلورفينول ثم ملاحقتها بالمبيدات الفسفورية ، واي محاولة لمسايرة الكارثة هي تمديد في عمر الاوبئة ومساعدتها على المزيد من الانتشار وبالتالي المزيد من الدمار.شهد الاسبوع الاخير انتقال المشهد الاعلامي التونسي الى طبقة اخرى من طبقات التعفن ، تلبست فجأة الصحف والاذاعات والقنوات بشخصية لطفي العماري، وباتت كل الاخبار من جنس ميناء الزنتان وانفاق الجبل الشعانبي واصبحت تسوق لعناوين هزلية اطلقها اصحابها للتهكم والتندر، كما شرعوا في نقل الاخبار الساذجة المضحكة وترقيتها الى مستوى المعلومة الثابتة ، حدث ذلك تفاعلا مع التصريحات العبثية التي صدرت عن مجانين حفتر والتي اتهمت بلادنا بالتآمر على ليبيا بمساعدة من دول خليجية، تصريحات لعسكر حفتر سخر منها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في تونس كما ليبيا و الجزائر وغيرها ، بل سخر منها حتى اعضاء في برلمان طبرق ، رغم ذلك تمت ترقية التصريحات الكاريكاتورية من لدن الاعلام التونسي الى مستوى اليقين ومن ثم روجوا لها على نطاق واسع في عملية خبيثة تهدف الى الزج بتونس في اتون ازمة خليجية اختارت الجهات الرسمية ان تبقى فيها على الحياد ، لكن الاوبئة الاعلامية والجمر الخبيث المنتشر في هذا القطاع الحساس اصر على التخندق المدفوع الاجر ، وبعد ان كان يطبق توصيات السرطان الخليجي الراعي للثورات المضادة في الوطن العربي ، اصبح يجاهر بولائه للّقطاء ويتفنن في تنفيذ اجندة "اولاد ناقص".الى جانب الترويج لتصريحات عسكر حفتر ، اختارت مواقع اعلامية اخرى نشر موقف الرئيس السابق المنصف المرزوقي من الازمة الخليجية الاخيرة ، واشفعت ذلك بالطعن في مواقفه وتسفيه خياراته السياسية ، وليس بعيدا عن الخبر الذي تناول المرزوقي تعرضت المواقع الى فنانة الاغراء المصرية غادة عبد الرازق التي قررت اقتحام غمار السياسة وربما تفرغت اليها تماما ، تم ابراز المرزوقي في شكل مراهق سياسي ، بينما قُدم خبر فنانة الاغراء في جدية كاملة اقرب الى الدعاية والاحتفاء ، ليقرر الاعلام التونسي احقية غادة بممارسة السياسة ويثبت قدرتها على ذلك ، في حين يسفه المرزوق ويطعن في مؤهلاته !اما حمزة البلومي صاحب السوابق التي تصل الى حد الموبقات ، واحد الذين اشتهروا بالتزوير والتلفيق ، وصاحب الاسهامات الكبيرة في حقن القطاع الاعلامي بالرداءة ، فقد اكد لجموع التونسيين والعرب ان قناة الجزيرة غير مهنية !!! أي نعم البلومي يتحدث عن المهنية ! ويطعن في القناة التي شاهدنا من خلالها اول اطلالة لرموز السياسة التونسية وزعماء الاحزاب والتيارات الفكرية ، يطعن في القناة التي تعرفنا من خلالها على وجهة نظر الشعب وقواه السياسية ومجتمعه المدني ، حيث وقبل الجزيرة كانت الشعوب العربية تعتقد ان اللغة الاعلامية الرسمية في منزلة بين القرآن والحديث الشريف ، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، مع الجزيرة تعرفت الكثير من شرائح المجتمعات العربية على حقيقة الحكام ، وانهم من عالم الانس ، وانهم يأكلون ويذهبون للاستفراغ ، ويشربن ويسكرون ويخونون ويكذبون ويسرقون ويقتلون .. لقد فندت الجزيرة ثقافة الحاكم العربي المنزه عن الكبائر والصغائر ، واكدت لنا ان الكثير من الشرفاء الذين تم تسجيل وفاتهم في دفتر القضاء والقدر ، انما نحرهم سيادته وفخامته وسموه وجلالته .