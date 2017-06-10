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أردوغان: تركيا لن تتخلى عن قطر

Samedi 10 Juin 2017
وكالات - دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة لرفع الحصار، الذي فرضته السعودية ودول أخرى على قطر، مؤكدا أن بلاده لن تتخلى عن الدوحة.

وأشار أردوغان خلال مأدبة إفطار في إسطنبول إلى الدعوة التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، لتخفيف الحصار على قطر، موضحا: "أقول إنه يجب رفع الحصار تماما، يجب ألا يحدث هذا بين الأشقاء".

وتوجه برجاء خاص للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قائلا: "أنتم أكبر من في الخليج والأقوى، عليكم أن تكونوا تاج الأخوة، وأن تجمعوهم على صعيد واحد، هذا ما ننتظره" منكم.

وأضاف الرئيس التركي أن "البعض منزعج من وقوفنا إلى جانب إخوتنا في قطر، إلا أننا مستمرون في تقديم جميع أنواع الدعم إليها"، معتبرا أن تصاعد التوتر في الأيام الأخيرة بين الدول في الخليج ألقى بظلاله على فرحة المسلمين بشهر رمضان.


ووجه حديثه لقادة دول الخليج متحدثا، أنه "لا يوجد غالب في حرب الأشقاء، والجهة المنتصرة في الحرب ستكون البؤر التي تتغذى على حالة عدم الاستقرار والتوتر".

من جهة أخرى قال أردوغان "نعلم جيدا الذين كانوا مسرورين في الخليج (دون تسمية جهة معينة) من محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، ونعرف جيدا ماذا فعل البعض ليلة محاولة الانقلاب".

Publié le:2017-06-10 00:02:29

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