تيريزا ماي ستسعى إلى الحصول على موافقة الملكة لتشكيل حكومة أقلية‎

Vendredi 09 Juin 2017

وكالات - أعلنت الحكومة البريطانية، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ستتوجه، اليوم الجمعة إلى قصر باكينغهام، للحصول على موافقة الملكة إليزابيث الثانية على تشكيل حكومة أقلية.



وأخفقت ماي في الحصول على أغلبية مطلقة في الانتخابات العامة التي جرت أمس الخميس، الأمر الذي وضعها في موقف صعب، قبل البدء في إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.







Publié le:2017-06-09 12:47:35

