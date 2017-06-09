الشرطة البريطانية: رجل يحمل سكينا يحتجز رهائن في نيوكاسل شمال شرق بريطانيا

Vendredi 09 Juin 2017

وكالات - قام رجل يحمل سكينا باحتجاز رهائن في نيوكاسل شمالي شرق بريطانيا، وفق ما أوردت فرانس برس عن الشرطة الجمعة 9 جوان 2017.

وجاءت الحادثة التي لم تتضح دوافعها على الفور، بعد أيام من هجوم إرهابي حين دهس مهاجمون بشاحنة 'فان' عددا من المارة على جسر لندن قبل أن يترجلوا من المركبة ويتوجهوا إلى 'بورا ماركت'.







Publié le:2017-06-09 10:18:22

