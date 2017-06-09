Radio Babnet Tunisie  On Air: Farid - Rah-Yegi-Youm-Wo-Thebni  
Monde

الشرطة البريطانية: رجل يحمل سكينا يحتجز رهائن في نيوكاسل شمال شرق بريطانيا

Vendredi 09 Juin 2017
وكالات - قام رجل يحمل سكينا باحتجاز رهائن في نيوكاسل شمالي شرق بريطانيا، وفق ما أوردت فرانس برس عن الشرطة الجمعة 9 جوان 2017.
وجاءت الحادثة التي لم تتضح دوافعها على الفور، بعد أيام من هجوم إرهابي حين دهس مهاجمون بشاحنة 'فان' عددا من المارة على جسر لندن قبل أن يترجلوا من المركبة ويتوجهوا إلى 'بورا ماركت'.



Publié le:2017-06-09 10:18:22

festival-fde4adff6a6c412bea189d36852da73e-2017-06-09 10:18:22
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 143850



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12364,4

  • (07 juin)
  • Jours d'importation
    99
  •              1 € = 2,75504 DT        1$ =2,44608 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07 juin)   759,2 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143850 1623|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires